۳۵ میلیارد تومان بودجه سوختگی برای ۱۰ بیمار هم کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم آغاز به کار ساخت بیمارستان فوق تخصصی سوانح و سوختگی عمیدیه در منطقه ۷ تهران، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیماران سوختگی به طور متوسط به حداقل ۱۰ عمل جراحی نیاز دارند، افزود: انجام این اعمال جراحی برای بیماران هزینه زیادی دارد ضمن اینکه باعث از کار افتادگی آنها نیز می شود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: کل بودجه ای که برای ۲۵ هزار بیمار سوختگی در سال، در اختیار ما قرار می گیرد، تنها ۳۵ میلیارد تومان است که امیدواریم مجلس در بررسی بودجه، بیش از گذشته به این مشکلات اساسی توجه کنند اما مردم و خیرین نیز می توانند نقش بزرگی در گسترش امکانات مورد نیاز برای بیماران سوختگی داشته باشند.

هاشمی افزود: گاهی اوقات این میزان اعتبار یعنی ۳۵ میلیارد برای ۱۰ بیمار هم کفایت نمی کند به عنوان نمونه برای مراحل اولیه درمان هر یک از ۲۰ بیماری که در پتروشیمی خوزستان دچار سوختگی شدند، در خارج از کشور حدود ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه شد و این حوزه بسیار پر هزینه است.

وزیر بهداشت گفت: باید همه کمک کنند تا کمبود حدود یک هزار و ۳۰۰ تخت بیمارستانی و حداقل ۳۰۰ تخت ICU سوختگی های موجود برطرف شود.

هاشمی در خصوص احداث این بیمارستان در خیابان یوسفیان منطقه ۷ تهران، اظهار داشت: شهرداری دارای قانون و مقررات خود است و بار ترافیکی توسط آنها بررسی می شود و با در نظر گرفتن نوع کاربری، مجوز برای احداث بیمارستان صادر می شود اما اینکه شهرداری مجوز ساخت این بیمارستان را داده یا خواهد داد، اطلاعی ندارم اما نیت واقف، بر استفاده از این مکان در جهت امور درمانی بوده است و سازمان اوقاف و امور خیریه نیز متولی آن هستند و اینکه در این مکان بیمارستان یا مرکز درمانی و مرکز تحقیقاتی دایر شود را باید بر اساس قانون و مقررات بررسی کرد و ممکن است حق با اهالی منطقه باشد.

وزیر بهداشت افزود: ممکن است جلوی خانه شخصی من پارک، بیمارستان و یا مدرسه بسازند که موافق نباشم اما آنچه اهمیت دارد این است که همه باید تابع قانون و منافع عموم مردم باشیم.

هاشمی بیمارستان ویژه سوختگی را پر هزینه دانست و گفت: باید بخش سوختگی در بیمارستان جنرال باشد تا بتوان از تیم های درمانی و تخصص های مختلف، بهترین استفاده را داشت چرا که سوختگی یک بیماری نیست و زمانی که فردی می سوزد، تمام اعضاء و جوارح او درگیر می شود و احتیاج به تیم جراحی و داخلی، جراح پلاستیک و متخصص پوست دارد که در بیمارستان های جنرال، قابل ارائه می باشد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه عزم جدی برای ایجاد ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی مورد نیاز در کشور وجود ندارد، خاطر نشان کرد: یکی از راه حل های کاهش این مشکلات، خرید خدمت است که باید تعرفه ها را مورد تجدید نظر قرار داد که برای بخش های اقتصادی کشور، مقرون به صرفه باشد و راه حل دیگر، استفاده از منابع عمومی است اما با این منابع تنها می توان سالانه ۲ هزار تخت بیمارستانی ایجاد کرد.

هاشمی افزود: متاسفانه مشکلات اقتصادی دولت، استفاده از منابع عمومی برای ایجاد تخت بیمارستانی را با مشکل مواجه می کند و از سوی دیگر حاضر نیستیم ساز و کار را به نوعی تعریف کنیم که بخش خصوصی تشویق و ترغیب به سرمایه گذاری شود و همان گونه که بخش خصوصی در ساخت اتوبان و نیروگاه مشارکت دارد می توان از ظرفیت آنها در حوزه سلامت نیز استفاده کرد.

وزیر بهداشت در خصوص کلنگ زنی بیمارستان فوق تخصصی سوانح و سوختگی خاطر نشان کرد: اگر اطلاع داشتم که مردم ساکن در منطقه به احداث این بیمارستان معترض هستند حضور نمی یافتم.

هاشمی ادامه داد: حضور ما در محلی که هنوز موضوع، مورد توافق اهالی آن منطقه نمی باشد ممکن است به خیر و صلاح نباشد بنابراین باید با مردم مذاکره و آنها را اقناع کنیم و آنها باید بپذیرند که مشکل بیماران سوختگی یکی از مشکلات اساسی و مهم کشور و تهران است و اطمینان داشته باشند که آسیبی به آنها نمی رسد.

وزیر بهداشت گفت: برخی از مردم عنوان می کردند که امروز صبح مطلع شدیم که قرار است در این مکان، بیمارستان احداث شود اما ما می توانستیم پیش از مراسم آغاز به کار، مردم ساکن در منطقه را دور هم جمع کنیم و برای آنها توضیح دهیم و در حال حاضر اگر چه با تأخیر اما، باید با مردم صحبت کنیم و ممکن است مردم و وکلای آنها اعلام کنند که احداث این بیمارستان، بر خلاف قانون است و یا ممکن است ما مردم را متقاعد کنیم و اعلام کنیم که ساخت این بیمارستان با قوانین کشور و شهر منافاتی ندارد.