پرداخت ۸.۳ میلیارد تومان وام مشاغل خانگی در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اقلامی ظهر یکشنبه در دهمین شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان بابیان اینکه پرداخت هشت هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی به طرحهای استان همدان پذیرفتهشده است، گفت: جلسه مدیران برای بررسی مشکلات بنگاههای زودبازده تشکیل شد.
اقلامی به تأمین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی استان همدان از محل سفر ریاست جمهوری به همدان اشاره و عنوان کرد: پرداخت تسهیلات۸۸۰ طرح با ۶۲۳ میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش و ۲۳۶ طرح با ۷۴۸ میلیارد تومان به عنوان سرمایه ثابت به بانکها محول شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به تکلیف بانکهای استان در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استان در سال جاری، اظهار داشت: درمجموع ۵۴۶ میلیارد تومان از سوی بانکهای استان همدان برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی پذیرفتهشده است.
وی به عقد قرارداد ۲۸۹طرح به مبلغ ۳۷۷میلیارد ریال از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: سهم بانک ملی ۴۴ و ششدهم میلیارد تومان، ملت ۵۱ میلیارد تومان، تجارت ۲۱ و نیم میلیارد تومان، سپه ۱۳ و ۹ دهم میلیارد تومان و پستبانک ۳ و ۲ دهم میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: از این میزان به تفکیک شهرستانها، همدان ۱۷۴ و سهدهم میلیارد تومان، شهرستان ملایر ۷۰میلیارد تومان، شهرستان نهاوند ۴۴ و ۹ دهم میلیارد تومان، شهرستان تویسرکان ۲۸ و ۸ دهم میلیارد تومان، شهرستان کبودرآهنگ ۴۲ و ۹ دهم میلیارد تومان، شهرستان اسدآباد ۱۹ و ۴ دهم میلیارد تومان، شهرستان بهار ۷۹ و ۳ دهم میلیارد تومان و شهرستان فامنین ۱۴ و یکدهم میلیارد تومان را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان عنوان کرد: سهم استان از تسهیلات مشاغل خانگی ۸.۳ میلیارد تومان بوده که طرحهای استان به بانکها ارائه و پس از بررسی و پیگیری نتایج اعلام خواهد شد.
وی گفت: مشاغل خانگی شامل طرحهای مشارکتی و غیر مشارکتی میشوند که پرداخت تسهیلات در طرحهای مشارکتی از ۲۰۰میلیون تومان شروع میشود و در طرحهای غیر مشارکتی از ۲۰۰ میلیون تومان تا ۴ میلیارد تومان در تغییر است.
اقلامی یادآور شد: طرحهای معرفیشده به صندوق کارآفرینی امید برای دریافت تسهیلات ۱۵ طرح است که ازاینبین طرحهای در حال تصویب در دست بررسی است.
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