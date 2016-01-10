به ‌گزارش خبرگزاری مهر، حميد چيت‌چيان در ديدار با «ازدراکو پوچيو الشک» وزير توسعه اقتصادي و فنآوري اسلووني با بیان اینکه حضور هيات تجاري و شرکت‌هاي اقتصادي اسلووني در ايران و گشايش دفتر نمايندگي تجاري اسلووني در تهران، تقويت همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري بين دو کشور را نويد مي‌دهد، گفت: پیشتر بین وزارت نيرو و وزارت توسعه اقتصادي و فناوري جمهوري اسلووني یاد داشت تفاهم همکاری‌های مشترک امضا شده بود و بدون شک کليد موفقيت شرکت‌هاي اسلووني در ايران، توليد مشترک اين شرکت‌ها با شرکت‌هاي ایرانی است.

وزیر نیرو با اشاره به ظرفيت بالاي تولید برق در ايران، اظهار داشت: هم اکنون ظرفیت تولید برق ایران به بیش از ۷۴ هزار مگاوات افزایش یافته و با اجرای یک برنامه ۱۰ ساله به این ظرفیت به ۵۰ هزار مگاوات افزوده می‌شود که زمينه خوبي را براي تجارت برق فراهم مي‌کند.

این عضو کابینه دولت با اشاره به نشست دو هفته قبل خود با وزراي انرژي ارمنستان، ‌گرجستان و روسيه و اتصال شبکه‌هاي برق چهار کشور که فرصت تجارت برق را فراهم خواهد کرد، یادآور شد: هم اکنون بيش از ۱۰ ميليارد کيلووات ساعت صادرات برق ایران به ترکيه، افغانستان، پاکستان و عراق می‌شود.

وزير نيرو با یادآوری اینکه امکانات خوبي در تجارت برق در ايران فراهم است، از حضور شرکت‌هاي اسلووني در ايران استقبال کرد و اظهار داشت: يکي از مواردي که در ارتقاي همکاري‌هاي دو کشور موثر خواهد بود، فاينانس پروژه‌هاي داخلي از سوي شرکت‌هاي اسلووني خواهد بود.

«ازدراکو پوچيو الشک» وزير توسعه اقتصادي و فناوري جمهوري اسلووني هم در این نشست با استقبال از لغو تحریم‌های اقتصادی ایران، گفت: از چند سال قبل حجم همکاري‌هاي اقتصادي اسلووني با ايران ۲۲ ميليون يورو بوده است که این میزان باید به ۶۰ ميليون يورو افزايش يابد.

این مقام اسلونیایی با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه در حوزه انرژي، بیان کرد: امضاي اين تفاهم‌نامه اولين گام براي تاسيس کميسيون مشترک بين دو کشور و اولين گام براي توسعه روابط تجاري و اقتصادي است.

به گفته وی، اسلوونی تمايل دارد در زمينه‌هاي ساخت سامانه‌هاي اتوماسيون، انرژي، هيدرومکانيکال و ‌آب‌هاي پاکيزه روابط تجاري خود را با ایران افزايش دهد.

وزير نيرو پس از ديدار با نمايندگان ۴۵ شرکت اسلووني و گفتگوي متقابل يادداشت تفاهمي را در زمينه برق و انرژي با وزير توسعه اقتصادي و فناوري جمهوري اسلووني امضا کرد.