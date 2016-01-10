آموزشگاه «مهر کاظم» ویژه دانش آموزان استثنایی در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز که توسط فرزندان مرحوم اعتمادی به آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی اهدا شد با هزینه ای بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال بازسازی و مورد استفاده دانش آموزان استثنایی قرار گرفت.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی در حاشیه افتتاح این مرکز آموزشی اظهار کرد: بیماران مبتلا به اوتیسم در ارتباطات کلامی و غیر کلامی، تعاملات اجتماعی و فعالیت های مربوط به بازی، مشکل دارند.

مریم توکلی گفت :بیماران مبتلا به اوتیسم در ارتباطات کلامی و غیر کلامی، تعاملات اجتماعی و فعالیت های مربوط به بازی مشکل دارند.

وی با اشاره به اینکه نام دیگر این بیماری درخودماندگی نام دارد، افزود: برنامه های آموزشی، توانبخشی و مشاوره ای از جمله خدماتی است که در این مرکز به دانش آموزانی که دارای برقراری ارتباط، تخیل و تاملات اجتماعی هستند ارائه می شود.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دو مرکز دولتی و سه مرکز غیر دولتی در نیشابور و مشهد به دانش آموزان اوتیسم خدمات ارائه می کنند.