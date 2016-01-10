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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۲۷

به منظور رایزنی با طرف‌های یمنی؛

«اسماعیل ولد الشیخ» وارد صنعاء شد

«اسماعیل ولد الشیخ» وارد صنعاء شد

«اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن ساعتی قبل به منظور رایزنی با طرف‌های یمنی در خصوص مذاکرات صلح این کشور وارد صنعاء شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن ساعتی قبل وارد صنعاء پایتخت این کشور شد.

بر اساس این گزارش، وی در جریان این سفر ضمن دیدار با طرف های مختلف یمنی با آنها در خصوص مذاکرات صلح این کشور بحث و تبادل نظر می کند.

در همین ارتباط، ولد الشیخ دقایقی پس از ورود به فرودگاه صنعاء در جمع خبرنگاران گفت: ما به صنعاء آمده ایم تا برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات صلح یمن با تمامی طرف ها دیدار و ملاحظات آنها را بشنویم.

ولد الشیخ در ادامه افزود: همانگونه که می دانید در ماه گذشته نشستی را در سوئیس برگزار کردیم و در آن پیشرفت هایی حاصل شد.

فرستاده ویژه سازمان ملل همچنین با اشاره به رنج ها و آلام ملت یمن اظهار داشت: بدون شک مردم یمن روزهای سختی را در سایه جنگ کنونی سپری می کنند و متحمل سنگین ترین خسارت ها در این بازه زمانی شده اند.

کد مطلب 3021689

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