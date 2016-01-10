به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه ویژه پارس، مهدی یوسفی گفت: پارس جنوبی میدان مشترک بین ایران و قطر است که فازهای آن هرکدام به ترتب اولویت بندی در مدار تولید قرار می‌گیرد به طوری که اواخر سال گذشته فاز ۱۲ پارس به بهره‌برداری رسید.

وی تاکید کرد: با افتتاح فاز ۱۶و ۱۵ پارس جنوبی نیز ۵۰ میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شد.

یوسفی افزود: این فاز معادل دو فاز پارس جنوبی است. در کنار تولید گاز ۸۰ هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌،۴۰۰ تن‌ گوگرد و تولید سالانه‌ ۱.۵ میلیون‌ تن‌ گاز مایع "LPG" (پروپان و بوتان) و یک میلیون‌ تن‌ اتان‌ برای تامین‌ خوراک‌ واحدهای‌ پتروشیمی‌ است.

براساس این گزارش، با توجه به کمبود خوراک گاز اتان در مجتمع های پتروشیمی کشور، راه اندازی این فازها می تواند تحولی سازنده در بحث خوراک پتروشیمی ها ایجاد کند.

مدیرعامل منطقه ویژه پارس جنوبی یادآور شد: بعد از فازهای ۱۶و ۱۵ پارس جنوبی، فازهای ۲۱ و ۲۰ و ۱۹ در مرحله بعد توسعه و تولید هستند.