جمشید نظمی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع اسبقیان و معارفه سردار نظمی به عنوان مدیرکل جدید ورزش وجوانان استان روز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح در محل سالن پتروشیمی تبریز برگزار می شود.

گفتنی است محمد شروین اسبقیان سه سال بود که مدیرکل ورزش و جوانان استان بود و از ماه ها پیش حرف و حدیث های زیادی در خصوص ماندن و یا رفتن وی مطرح بود که بالاخره مشخص شد که حالا اسبقیان باید جای خود را به جمشید نظمی بدهد.

به نقل از برخی منابع آگاه گفته می شود که اسبقیان برای حضور در فدراسیون دو و میدانی قرار است به تهران برود و در فدراسیون دو و میدانی مشغول به کار شود.

سردار جمشید نظمی مدیرعامل تراکتورسازی تبریز در سال ۹۲ بود. وی همچنین از سال های ۸۰ تا ۸۴ نیز مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی بود.