به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر، حجت‌الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا در نشست کمیته انجمن های اسلامی، هیئات مذهبی و کانون های اسلامی ستاد دهه فجر استان اظهار داشت: اینترنت ابزاری مناسب برای توسعه افکار و اندیشه های بشری محسوب می‌شود، به شرط آنکه در راه صحیح استفاده بشود و تشکل های تاثیرگذار می توانند آرمان ها و ارزش های انقلاب را به نسل جوان و نوجوان و خانواده ها منتقل کنند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی بوشهر تاکید کرد: مجامع وابسته و تشکل های میان تخصصی به خصوص شورای هیئات مذهبی باید برای ورود به دنیای مجازی اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند تا جامعه هدف این عزیزان دچار مشکل نشوند.

وی افزود: ارتباطات سالم در فضای مجازی و لزوم هوشیاری هیئات مذهبی و تشکل های دینی به خصوص جوانان و خانواده ها نسبت به تهدیدات فضای مجازی باید در درجه نخست اولویت قرار گیرد.

حجت‌الاسلام محمودی نیا اضافه کرد: پیش گیری از آسیب های اجتماعی و توجه اقشار تاثیرگذار به خصوص خانواده ها و والدین به رفتار جوانان و نوجوانان بسیار مهم است.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: برای جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده ها باید به انداره کافی به فناوری های روز مسلط باشند تا به موقع تغییر در رفتار جامعه به‌ویژه جوانان را به معنای ایجاد تغییر در طرز فکر آنان رصد کنند تا با آگاهی از فکر و شخصیت آنها از شکل گیری نا صحیح تربیت جلوگیری کنند.

وی در این نشست که در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد، ادامه داد: امیدواریم با برنامه ریزی های مناسب به موقع راه نفوذ شیادان به حریم خصوصی افراد و محیط خانواده را ببندیم و زمینه حرکت به جلوی خانواده و جامعه را در کمال آرامش و امنیت فراهم کنیم.