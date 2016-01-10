حضور فیروز کریمی در تبریز / خواندن سرود قهرمانی مس سونگون در سالن

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی لیگ برتر فوتسال از ساعت ۱۶ امروز یک شنبه با برگزاری مسابقات حساس درحال برگزاری است و سه تیم شانس قهرمانی در این فصل از رقابت ها را دارند.

مس سونگون با ۴۹ امتیاز با تیم‌ های تاسیسات دریایی تهران و گیتی ‌پسند اصفهان هم امتیاز بوده و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تیم تاسیسات در رده دوم جدول قرار دارد.

این بازی با استقبال خوب تبریزی ها همراه بوده و بیش از ۱۰۰۰ نفر در سالن پورشریفی تبریز حاضر هستند و تیم مس سونگون را تشویق می کنند.

حضور فیروز کریمی در سالن یکی از مهترین حاشیه های این دیدار است که وی در وی آی پی سالن نشسته و مشغول تماشای بازی است.

نارنجی پوشان مس سونگون به دنبال پیروزی برابر میثاق تهران هستند تا در صورت توقف تاسیسات دریایی تهران در مشهد برابر فردوسی و همچنین گیتی‌پسند مقابل حفاری، بتوانند با ۵۲ امتیاز قهرمان لیگ برتر فوتسال کشور شوند.

هم اکنون در نیمه دوم این مسابقه و در حالیکه فقط هفت دقیقه به پایان مسابقه زمان باقیست، تیم مس سونگون با نتیجه چهار بر صفر از حریف خود پیش است و در مسابقه همزمان نیز تاسیسات با یک گل از حریف خود عقب است که با این شرایط باید منتظر دومین قهرمانی تبریز در رقابت های لیگ برتر فوتسال باشیم.

تماشاگران حاضر در سالن به شدت نارنجی پوشان مس را تشویق می کنند و همچنین مشغول خواندن سرود قهرمانی این تیم نیز هستند.

در دقایق پایانی بازی پرتاب بطری آب به داخل زمین باعث شد تا دو دقیقه ای بازی متوقف شود.