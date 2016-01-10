به گزارش خبرگزاری مهر، مجید برزگر درباره حاشیه های پیش آمده پیرامون پوستر امسال تاکید کرد: متاسفانه سوءتفاهمی که درباره پوستر جشنواره امسال و اختلاف دیدگاه هنری بین هنرمندان – که طبیعی هم هست- پیش آمده بود، با بعضی فضای های رسانه ای تبدیل به نگرانی های شد که کاملا بی مورد بود.

این سینماگر اعلام کرد: طی گفتگوهایی که با بزرگمهر حسین پور داشتیم و با توجه به تقسیم بندی کارهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم که طراح پوستر بزرگمهر حسين پور و ایده و لِی اوت پوستر توسط اینجانب و الهام گرفته از عكس پرتره امير عابدی انجام شده است.

وی ادامه داد: به طور طبیعی از نقدها و نظرات درباره پوستر و موارد دیگر استقبال کرده و امیدواریم حاشیه های بی نتیجه جای خود را به همراهی در مهمترین رویداد سینمایی کشور دهد.

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن به دبیری محمد حیدری برگزار می شود