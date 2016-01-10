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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۰۷

ریزش ناگهانی دیوار در دارآباد/ مرگ مرد میانسال

ریزش ناگهانی دیوار در دارآباد/ مرگ مرد میانسال

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از ریزش یک دیوار در منطقه دارآباد خبر داد و گفت: در این حادثه یک مرد میانسال به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سید جلال ملکی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۴:۳۲ امروز حادثه آوار در دارآباد خیابان هاشمی به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران چهار ایستگاه آتش نشانی به همراه خودروهای پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: در این حادثه در مجاورت بیمارستانی یک دیوار بلند وجود داشت که به دلایل نامعلوم این دیوار ریزش می کند.

ملکی ادامه داد: بر اثر تخریب این دیوار سه خودروی سواری پارک شده زیر آوار می روند که با تلاش آتش نشانان این خودروها از زیر آوار خارج شدند.

وی خاطرنشان کرد: در یکی از این خودروها متاسفانه یک مرد میانسال وجود داشت که به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اضافه کرد: در حال حاضر آتش نشانان مشغول عملیات ایمن سازی محل هستند و در ادامه کارشناسان آتش نشانی علت وقوع این حادثه را بررسی می کنند.

کد مطلب 3021711

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    نظرات

    • سید علیرضا موسوی ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      امروز ساعت ۵:۱۵ مشابه این حادثه این بار در ایستگاه اتوبوس دارآباد یعنی ۲۰۰ متر جلو تر از حادثه اول اتفاق افتاد. بنده شاهد عینی حادثه بودم

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