ریزش ناگهانی دیوار در دارآباد/ مرگ مرد میانسال

سید جلال ملکی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۴:۳۲ امروز حادثه آوار در دارآباد خیابان هاشمی به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران چهار ایستگاه آتش نشانی به همراه خودروهای پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: در این حادثه در مجاورت بیمارستانی یک دیوار بلند وجود داشت که به دلایل نامعلوم این دیوار ریزش می کند.

ملکی ادامه داد: بر اثر تخریب این دیوار سه خودروی سواری پارک شده زیر آوار می روند که با تلاش آتش نشانان این خودروها از زیر آوار خارج شدند.

وی خاطرنشان کرد: در یکی از این خودروها متاسفانه یک مرد میانسال وجود داشت که به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اضافه کرد: در حال حاضر آتش نشانان مشغول عملیات ایمن سازی محل هستند و در ادامه کارشناسان آتش نشانی علت وقوع این حادثه را بررسی می کنند.