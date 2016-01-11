به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید کلانتری با تاکید بر نظریه پردازی برای تقویت بخش تعاون گفت: قرار بر این است که با آسیب شناسی بخش‌ها از جمله تعاون، زمینه های رشد و توسعه آنها را فراهم کنیم.

معاون تعاون وزیر کار با بیان اینکه پیش نویس این سند تهیه شده است، بر راهکارهای توسعه بخش ها که باید به تصویب دولت برسد تاکید کرد و خواستار ارائه نظرات تعاونگران برای مورد توجه قرار گرفتن در سند توسعه تعاون شد.

کلانتری با اشاره به اینکه برآوردهای مفصلی از بخش های اقتصادی در سند قبلی صورت گرفته بود که نیاز به اصلاح داشت، یادآور شد: سند قبلی به عنوان پایه کار استفاده می شود و سند فعلی توسعه تعاون با استفاده از سند سال ۹۲ تدوین شده و به تصویب دولت خواهد رسید.

وی با اشاره به جلساتی که با معاونان سازمان مدیریت و معاون اجرایی رئیس جمهور داشته است، سئوال اساسی فرق تعاونی با شرکت‌های خصوصی چیست و چرا باید به بخش تعاون جداگانه توجه شود؟ که در آن جلسات مطرح شده را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: تعاون از این جهت با بخش خصوصی فرق می کند که در شرکت‌های تعاونی گرایش توسعه اجتماعی و عدالت محوری وجود دارد و اعضا دارای رای واحد هستند.

کلانتری تاکید کرد: باید به منظور تقویت بخش تعاون به نظریه پردازی بپردازیم به نحوی که تشکیل تعاونی‌ها به نفع اقتصاد، عدالت و اجتماع است و در نهایت بتوانیم بگوییم نظریه تعاون ایران چیست تا به تدوین آن در بخش‌های مختلف تعاون اقدام کنیم.

این مقام مسئول در بخش تعاون با تاکید بر نقش تعاون در سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: بخش تعاون در این سیاست‌ها در کنار بخش خصوصی و دولتی، دارای جایگاهی ویژه بوده و ضروری است تا عملکردهای این بخش از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

معاون وزیر کار با بیان اینکه بخش تعاون دارای مزیت نسبی بالایی است، تاکید کرد: معافیت‌های مالیاتی برای بخش تعاون، به روز شدن تعاونی‌ها از جوانب مختلف و جایگاه رقابتی این بخش از ضروریات است.

وی درباره واگذاری سهام تیم های استقلال و پرسپولیس به تعاونی ها نیز گفت: تعاونگران می‌توانند در بحث خرید این دو باشگاه، سهام آنها را خریداری کنند.

کلانتری با اشاره به اینکه یکی از مشکلات بخش تعاون برندسازی است، گفت: برندسازی برای گسترش فرهنگ تعاون تاثیر بسزایی دارد. انتظار ما این است که در مجامع اقتصادی که همه نهادها و اتاق‌ها حضور دارند، اتاق تعاون با دست پُر شرکت کند و لازمه آن این است که بهترین‌های این بخش در کارگروه ها و مجامع حضور داشته باشند.