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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۱۸

یورش مجدد نظامیان سعودی به منازل شیعیان در شهر «القطیف»

یورش مجدد نظامیان سعودی به منازل شیعیان در شهر «القطیف»

نظامیان رژیم سعودی امروز یکشنبه بار دیگر به منازل شیعیان در شهر «القطیف» واقع در شرق عربستان یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، اقدامات سرکوبگرانه رژیم سعودی علیه شیعیان ساکن شهر القطیف همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات ضد شیعی نظامیان رژیم آل سعود به منازل شیعیان در القطیف یورش بردند.

رسانه های عربی اعلام کردند که نیروهای امنیتی رژیم سعودی منازل خانواده هایی را مورد هجوم قرار دادند که در تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به اعدام شیخ نمر النمر حضور داشتند.

گفتنی است، رژیم آل سعود پس از اعدام شیخ نمر النمر رهبران شیعیان عربستان طی روز شنبه هفته گذشته، به صورت گسترده اقدام به سرکوب شیعیان ساکن شهر القطیف به ویژه ساکنان منطقه عوامیه زادگاه شیخ نمر کردند تا بدین ترتیب هرگونه اعتراضات در این زمینه را در نطفه خفه کنند.

کد مطلب 3021721

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