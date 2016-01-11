ازدواج ایرانیهابااتباع بیگانه درمناطق مرزی/کودکانی بدون شناسنامه

پریچهر سلطانی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه موضوع ازدواج های ثبت نشده به ویژه با اتباع بیگانه در سیستان و بلوچستان مربوط به امروز و دیروز نیست، افزود: سالهاست این استان و به طور خاص مناطق مرزی سیستان و بلوچستان با مشکل کودکان بدون هویت و فاقد شهروندی ایرانی مواجه هست.

وی ادامه داد: همچنین در مناطق مرزی استان خراسان رضوی نیز شاهد ازدواج دختران با اتباع بیگانه هستیم که فرزندان حاصل از این ازدواج با محدودیت هایی در ارائه خدمات عمومی در کشور مواجه هستند.

دبیر کارگروه زنان روستایی و مناطق محروم معاونت امور زنان و خانواده تاکید کرد: متاسفانه در موضوع آسیبهای اجتماعی وقتی حقیقت گفته می شود انگ سیاه نمایی به آن می خورد. در حالی که اگر واقعیت ها بیان و نقد نشود روز به روز با آسیب های اجتماعی بیشتر و پیچیده تری مواجه می شویم.

سلطانی با اشاره بیانات مقام معظم رهبری در خصوص آسیبهای اجتماعی اضافه کرد: نباید از بیان معضلات اجتماعی ترس و واهمه داشته باشیم و به ویژه آسیب های اجتماعی که دامنگیر زنان در مناطق محروم کشور است باید در رسانه ها منعکس شود.