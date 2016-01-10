اظهارات ضد ایرانی برخی وزرای کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الیوم السابع» وزرای خارجه مصر و و معاون نخست وزیر دولت فراری یمن امروز یکشنبه اظهارات ضد ایرانی را در جریان نشست اتحادیه عرب در قاهره به زبان آوردند.

بر اساس این گزارش، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر در جریان سخنرانی خود در این نشست ضمن اعلام حمایت قاهره از عربستان سعودی تأکید کرد: قاهره در کنار دوستان خود برای مقابله با چالش های مشترکی که وجود دارد، می ایستد.

وی همچنین ضمن نادیده گرفتن تهدیدات مکرر مقامات رژیم سعودی نسبت به جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد: تهدیدات مقامات ایرانی نسبت به عربستان سعودی تنها به دلیل اجرای یک حکم قضایی علیه یک شهروند سعودی غیرقابل قبول است.

وزیر خارجه مصر همچنین در تلاش برای القای اینکه محکومیت اعدام شیخ نمر النمر از سوی ایران ریشه ایدئولوژیکی دارد، بدون نام بردن از ایران مدعی شد: دخالت در امور کشورهای عربی منجر به وقوع جنگ های فرقه ای میان شیعیان و اهل تسنن می شود.

از سوی دیگر، «عبدالملک المخلافی» معاون نخست وزیر دولت فراری یمن نیز که مردم کشورش از حدود ۱۰ ماه پیش تاکنون با حمایت مستقیم این دولت توسط آل سعود به خاک و خون کشیده می شوند، مدعی شد: دخالت های ایران در امور کشورهای دیگر در حال حاضر کاملا آشکار شده است.

وی همچنین در سخنانی سیاست های ایران در قبال کشورهای عربی را «خصمانه» توصیف کرد.