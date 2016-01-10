  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۴۸

در نشست اتحادیه عرب صورت گرفت؛

اظهارات ضد ایرانی برخی وزرای کشورهای عربی

اظهارات ضد ایرانی برخی وزرای کشورهای عربی

وزیر خارجه مصر و و معاون نخست‌وزیر دولت فراری یمن در جریان نشست اتحادیه عرب اظهاراتی را در ضدیت با جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الیوم السابع» وزرای خارجه مصر و و معاون نخست وزیر دولت فراری یمن امروز یکشنبه اظهارات ضد ایرانی را در جریان نشست اتحادیه عرب در قاهره به زبان آوردند.

بر اساس این گزارش، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر در جریان سخنرانی خود در این نشست ضمن اعلام حمایت قاهره از عربستان سعودی تأکید کرد: قاهره در کنار دوستان خود برای مقابله با چالش های مشترکی که وجود دارد، می ایستد.

وی همچنین ضمن نادیده گرفتن تهدیدات مکرر مقامات رژیم سعودی نسبت به جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد: تهدیدات مقامات ایرانی نسبت به عربستان سعودی تنها به دلیل اجرای یک حکم قضایی علیه یک شهروند سعودی غیرقابل قبول است.

وزیر خارجه مصر همچنین در تلاش برای القای اینکه محکومیت اعدام شیخ نمر النمر از سوی ایران ریشه ایدئولوژیکی دارد، بدون نام بردن از ایران مدعی شد: دخالت در امور کشورهای عربی منجر به وقوع جنگ های فرقه ای میان شیعیان و اهل تسنن می شود.

از سوی دیگر، «عبدالملک المخلافی» معاون نخست وزیر دولت فراری یمن نیز که مردم کشورش از حدود ۱۰ ماه پیش تاکنون با حمایت مستقیم این دولت توسط آل سعود به خاک و خون کشیده می شوند، مدعی شد: دخالت های ایران در امور کشورهای دیگر در حال حاضر کاملا آشکار شده است.

وی همچنین در سخنانی سیاست های ایران در قبال کشورهای عربی را «خصمانه» توصیف کرد.

کد مطلب 3021724

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها