لزوم توجه سازمان بسیج رسانه به آسیب شناسی در عرصه رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیمراد کماسی در گردهمایی بسیجیان اصحاب رسانه که عصر امروز یکشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: پیام رسانی در گذشته به دشواری و در شرایطی خاص صورت می گرفت اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی با خیل تبلیغ و اطلاع رسانی های گوناگون از جهان مواجهیم و رسانه به عنوان ابزار، پیام را از فرستنده به گیرنده منتقل می‌کند.

وی تصریح کرد: امروزه هزاران شبکه اجتماعی تشکیل شده که به صورت مستمر علیه موازین اسلام سخنرانی می کنند و بیش از ۳ هزار دین بدلی را ترویج می دهند.

حجت الاسلام کماسی افزود: باید تلاش کرد تا از ابراز رسانه که بار مثبت و وظیفه عظیم به عهده دارد طوری استفاده شود که در انتقال پیام و آگاه سازی جامعه مفید واقع شود.

این مسئول گفت: اسلام ناب که پیامبران وامدار آن هستند سه اصلوب خدامحوری، ولایتمداری و انسان گرایی را شامل می شود که اگر رعایت شود محصول آن جامعه ای ربانی خواهد بود که انسان ها در آن همگرایی دارند.

وی بیان کرد: گروهی از مردم دین را پذیرفته اند و در میانه راه جریان ولایتمداری را به کناری گذاشته اند که مصداق آن جوامع غربی است که دین یهودیت و مسیحیت را به نحوی دلخواه قالب تفکر جهان قرار داده اند که ماهیت پوشالی آنها را زمان ثابت خواهد کرد.

حجت الاسلام کماسی خاطرنشان کرد: تلاش این فرقه ها و دست های پنهان غربی در واقع جدا کردن دین از سیاست است، در اکثر کشورهای مسلمان هنوز نظام پادشاهی و سلطنتی حاکم است و علمای آنها بر اساس نیاز و خواسته سیاستمداران فتوا می دهند و در مسیر اهداف والای دین اسلام حرکت نمی کنند و در واقع دین را به کناری گذارده و با تفکیک دین از سیاست متکی به تفکر دچار خطای بشری هستند.

وی ادامه داد: با توجه به پتانسیلی که در تفکر بسیج وجود دارد این سازمان می تواند چند سرفصل را در دستور کار خود قرار دهد و به عنوان اولین وظیفه در تبیین دستورات اسلام ناب برای رسیدن به جامعه آرمانی به رسالت خود عمل کند.

این مسئول دومین وظیفه بسیج رسانه به عنوان نهادی ارزشی را آسیب شناسی در عرصه رسانه عنوان کرد و گفت: رسانه ها به صورت مکتوب و... در اقشار و خانواده ها نفوذ پیدا کرده و خواه ناخواه درگیر فضای مجازی شده اند اما آنچه مهم است استفاده صحیح از این ابزار است.

وی گفت: اگر رسانه ها نتوانند سلیقه نوجوانان امروز را تامین کنند و در خانواده ها نفوذی نداشته باشند در واقع مخاطبین محدودی خواهند داشت این در حالی است که رسانه باید بیشترین خوراک رسانه ای را تهیه و تدارک ببیند و در جذب مخاطبان و آگاهی آنها نقش ایفا کند.

حجت الاسلام کماسی بیشترین مسئولیت را متوجه اصحاب رسانه و اثربخشی آنها در جامعه دانست و اظهار داشت: بسیج یعنی انسجام همه قوت و قدرتهای انسانهای دیندار که در راستای اهداف مقدس دینی و اسلامی حرکت می کنند.