  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۴۸

با حضور اصحاب قلم؛

گردهمایی اصحاب رسانه درکرمانشاه برگزار شد/تجلیل ازپیشکسوتان رسانه

گردهمایی اصحاب رسانه درکرمانشاه برگزار شد/تجلیل ازپیشکسوتان رسانه

کرمانشاه- در گردهمایی بسیجیان اصحاب رسانه استان کرمانشاه از پیشکسوتان عرصه رسانه تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در گردهمایی بسیجیان اصحاب رسانه استان کرمانشاه که عصر امروز یکشنبه با حضور اصحاب رسانه در کرمانشاه برگزار شد از  پیشکسوتان این عرصه تجلیل به عمل آمد.

در این گردهمایی از خانواده شهید والامقام علی چغازردی تجلیل شد.

 

کد مطلب 3021729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها