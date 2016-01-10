گردهمایی اصحاب رسانه درکرمانشاه برگزار شد/تجلیل ازپیشکسوتان رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، در گردهمایی بسیجیان اصحاب رسانه استان کرمانشاه که عصر امروز یکشنبه با حضور اصحاب رسانه در کرمانشاه برگزار شد از پیشکسوتان این عرصه تجلیل به عمل آمد.
در این گردهمایی از خانواده شهید والامقام علی چغازردی تجلیل شد.
کرمانشاه- در گردهمایی بسیجیان اصحاب رسانه استان کرمانشاه از پیشکسوتان عرصه رسانه تجلیل به عمل آمد.
به گزارش خبرنگار مهر، در گردهمایی بسیجیان اصحاب رسانه استان کرمانشاه که عصر امروز یکشنبه با حضور اصحاب رسانه در کرمانشاه برگزار شد از پیشکسوتان این عرصه تجلیل به عمل آمد.
در این گردهمایی از خانواده شهید والامقام علی چغازردی تجلیل شد.
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