به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت شهرک های مسکونی اطراف بندرعباس در منطقه آبشورک، با بیان اینکه نیاز است کارگروهی برای بحث های کارشناسی در این زمینه تشکیل شود، عنوان کرد: این کارگروه باید با مسئولیت معاونت عمرانی استانداری تشکیل و فرمانداری بندرعباس، شهرداری بندرعباس، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان جهاد کشاورزی هم در آن حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: این کارگروه باید پیشنهاد و راهکار مناسب برای تعیین تکلیف شهرک های ایجاد شده در منطقه آبشورک در اطراف بندرعباس را ارائه دهد.

استاندار هرمزگان افزود: وضعیت ارائه خدمات در این شهرک ها باید مشخص شود و تصمیم گیری نهایی در خصوص روستا ماندن و یا الحاق این منطقه به شهر و یا اعلام آن به عنوان منطقه شهری باید انجام شود تا مردم این منطقه از بلاتکلیفی خارج شوند.

مسعود دالمن سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان نیز در این نشست با بیان اینکه از گذشته در اطراف منطقه شرق بندرعباس شهرک هایی ایجاد شده است، اظهار داشت: برای تعیین تکلیف این شهرک ها سه کار می توان انجام داد که شامل الحاق این شهرک ها به محدوده روستای آبشورک، الحاق شهرک ها به محدوده شهر بندرعباس و یا ایجاد یک کد آبادی مستقل برای روستایی در این منطقه است که با کارشناسی باید در این خصوص تصمیم گیری شود.