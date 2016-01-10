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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۴۱

مدیر روابط عمومی مرکز فوریت‌های پزشکی کرمانشاه:

۵ نفر در پی واژگونی خودرو پراید در کرمانشاه مصدوم شدند

۵ نفر در پی واژگونی خودرو پراید در کرمانشاه مصدوم شدند

کرمانشاه- مدیر روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی استان کرمانشاه از مصدومیت ۵ نفر در پی واژگونی خودرو پراید در کرمانشاه خبر داد.

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی واژگونی خودرو پراید در محور کرمانشاه سراب نیلوفر«کیلومتر ۵»  ۵ شهروند مصدوم شدند.

وی ساعت ۱۳:۵ دقیقه امروز یکشنبه را زمان وقوع این حادثه اعلام کرد و گفت: خوشبخاته مورد فوتی در این رابطه گزارش نشده است.

آزادی خواستار رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و دقت بیشتر رانندگان در این خصوص شد و گفت: پرهیز از سبقت و سرعت غیر مجاز توصیه اکید ما به رانندگان است.

وی بیان کرد: ۵ مصدوم این حادثه با اورژانس ۱۱۵ توسط آمبولانس پایگاه سراب نیلوفر و دولت آباد به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل شدند.

کد مطلب 3021731

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