۵ نفر در پی واژگونی خودرو پراید در کرمانشاه مصدوم شدند

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی واژگونی خودرو پراید در محور کرمانشاه سراب نیلوفر«کیلومتر ۵» ۵ شهروند مصدوم شدند.

وی ساعت ۱۳:۵ دقیقه امروز یکشنبه را زمان وقوع این حادثه اعلام کرد و گفت: خوشبخاته مورد فوتی در این رابطه گزارش نشده است.

آزادی خواستار رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و دقت بیشتر رانندگان در این خصوص شد و گفت: پرهیز از سبقت و سرعت غیر مجاز توصیه اکید ما به رانندگان است.

وی بیان کرد: ۵ مصدوم این حادثه با اورژانس ۱۱۵ توسط آمبولانس پایگاه سراب نیلوفر و دولت آباد به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل شدند.