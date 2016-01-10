به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای عالی جبهه ایستادگی ایران اسلامی امروز (یکشنبه) با آیت‌الله موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله موحدی کرمانی در این دیدار به شرایط اصولگرایی اشاره و تاکید کرد: هرچه زمان می گذرد بیشتر پی می‌بریم که اصولگرایی در جامعه سیاسی ما هم ریشه دار و هم توسعه یافته است. امروز اصولگرایان نیروهای انقلابی هستند که دغدغه اعتلای نظام و کشور و یاری رهبری را دارند.

وی گفت: در هر جایگاهی اگر با خلوص نیت و صدق کار کنیم نظر عنایت و یاری خداوند حتما شامل حال ما خواهد شد. ما وظیفه داریم در راه یاری دین خدا گام برداریم اما پیروزی نهایی در دست خداوند است.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز افزود: آمریکا می خواهد در مجلس شورای اسلامی و اگر بتواند در مجلس خبرگان نفوذ کند و هر دو نفوذ بسیار خطرناک است در این شرایط اگر کسی آماده شود و ندای هل من ناصر قرآن را پاسخ دهد بسیار ارزشمند است.

آیت الله موحدی کرمانی ادامه داد: تصور نکنید مردم همین طور رای در صندوق می اندازند، بلکه عموما با بصیرت هستند؛ شما هم تلاش کنید کسانی را که فریب خورده اند را بیدار کنید چراکه کسانی باید به مجلس بروند که پیرو رهبری باشند و اسیر نفوذ دشمن نشوند.

در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام حبیبی دبیرکل جبهه ایستادگی با اشاره به فلسفه تاسیس این تشکل گفت: جبهه ایستادگی ایران اسلامی در سال ۱۳۸۸ و در شرایطی تشکیل شد که برخی از خواص مشی افراط و تفریط را در پیش گرفتند و این جبهه با هدف تبیین منویات رهبر معظم انقلاب و با محور قرار دادن اخلاق‌گرایی و اعتدال در فعالیت های سیاسی وارد فضای سیاسی کشور شد.

وی افزود: جبهه ایستادگی در انتخابات قبلی مجلس و شوراها نیز فعالیت گسترده ای داشت که از این رهگدر در انتخابات مجلس نهم ۴۰ نفر از نفرات اختصاصی این جبهه از استان های کشور در انتخابات موفق شدند.

حبیبی از استان اردبیل به عنوان یکی از فعال ترین دفاتر استانی جبهه یاد کرد و گفت: شعبه جبهه ایستادگی در استان اردبیل نقش ممتازی در فعالیت های سیاسی این استان دارد و از مهمترین فعالیت‌های آنها می‌توان به فرخوانی عمومی و برگزاری تجمعات در حمایت از ابعاد سیاسی نظام اسلامی اشاره کرد.

همچنین در این دیدار کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز ایران اسلامی، بیادی دبیرکل حزب آبادگران جوان، رئوفیان دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، پیریایی معاون سیاسی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی و نیکی ملکی از حزب نیک اندیشان جوان طی سخنانی تاریخچه و نوع اهداف و فعالیت ها و نیز نحوه مشارکت در فضای سیاسی کشور را بیان کردند.