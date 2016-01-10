به گزارش خبرنگار مهر، حسین نحوی نژاد در جلسه شورای مدیران و معاونان سازمان بهزیستی کشور که عصر امروز، یکشنبه در اداره کل بهزیستی استان البرز برگزار شد، وظیفه سازمان بهزیستی را سلامت نگه داشتن جامعه و پیشگیری از وقوع آسیب ها، دانست و اظهار کرد: سازمان بهزیستی به این باور و اعتقاد رسیده است که بدون اعتمادسازی برای مردم دستیابی به اهداف مهم امکان پذیر نیست.

نحوی نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه باید نهادهای غیر دولتی، خیریه ها، خانواده ها و افراد ذی نفع را درگیر امر خدمات رسانی کنیم، گفت: از آنجاییکه بسیاری از افراد آسیب پذیر به خدمات دسترسی ندارند باید مراکز خدمات رسانی باید در مرکز و قلب شهرها به ارائه خدمات بپردازند.

وی گسترش خدمات در بخش خصوصی و توسعه نهادهای غیر دولتی معلولین توسط سازمان بهزیستی را باعث شناسایی یک میلیون ۲۵۰ هزار فرد معلول اعلام کرد و گفت: افراد شناسایی شده در بانک اطلاعاتی بهزیستی دارای پرونده و شناسه هستند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور بازدیدهای میدانی ار مراکز تحت پوشش بهزیستی را در راستای نظارت و پایش مستمر، مهم دانست و گفت: باید روند خدمات از نزدیک نظارت شود.

نحوی نژاد در ادامه گفت: افراد سیاست گذار و برنامه ریز کشور با حضور در مراکز خدمات رسانی از نزدیک در روند خدمات رسانی قرار می گیرند و همچنین این آشنایی سبب می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان با تنگناهای موجود آشنا شده و به بهبود آنها کمک کنند.

استانداردهای تعریف شده بهزیستی در البرز قابل قبول است

وی، استان البرز را به جهت مهاجرپذیر بودن، تنوع قومیتی، وجود کارخانه های فراوان، شکاف طبقاتی زیاد و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت بسیار حساس و ویژه بر شمرد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه استان البرز در معرض آسیب های اجتماعی، تصادفات رانندگی و مشکلات معلولین ژنتیکی قرار دارد هدف از بازدید مراکز تحت پوشش بهزیستی استان را را به دست آوردن نمای کلی از وضعیت البرز اعلام کرد.

نحوی نژاد با اشاره به اینکه استان البرز دارای ظرفیت های فراوان برای ارتقاء خدمات است، گفت: طبق استانداردهای تعریف شده وضعیت استان البرز قابل قبول است.

وی ارائه خدمات روزانه استان البرز به معلولان را از استان تهران بهتر دانست و گفت: حتی رشد خدمات مراکز روزانه استان قابل قبول و مثال زدنی است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در پایان گفت: ۲ درصد جامعه معلولان شناسایی شده در کشور، ۲.۳ درصد مستمری بگیران، ۲.۳ درصد خدمات گیران مراکز روزانه، ۴.۲ درصد خدمت گیران مراکز شبانه روزی و ۱.۵ درصد خدمات ویزیت منازل در کل کشور در استان البرز زندگی می کنند.