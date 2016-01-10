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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۴۴

وزیر متهم به جای وزیر مظنون؛

متهم پیشین رشوه خواری، وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی شد

متهم پیشین رشوه خواری، وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی شد

کابینه رژیم صهیونیستی امروز فردی را به سمت وزیر امور داخلی منصوب کرد که ۲۲ سال قبل نیز در این تصدی حضور داشت، اما به اتهام رشوه خواری به ۴ سال حبس محکوم و مجبور به استعفا شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، کابینه صهیونیستی امروز وزیر امور داخلی این رژیم را انتخاب کرد.

در جلسه امروز کابینه رژیم اشغالگر قدس، «آریه دِری» به عنوان وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی انتخاب شد.

انتصاب دری به عنوان وزیر امور داخلی در حالی است که وی ۲۲ سال پیش نیز در این تصدی حضور داشت، اما به دلیل حکم دادگاه علیه وی به جرم رشوه خواری مجبور به استعفا شده بود.

آریه به ۴ سال حبس محکوم شده بود.

وی قرار است به جای «سیلوان شلوم» عهده دار وزارت امور داخلی رژیم اشغالگر قدس شود.

شلوم به دلیل اتهامات فساد اخلاقی مجبور به استعفا شده است.

کد مطلب 3021739

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