عشق تولد در آمبولانس/شکارچیانی که خون به دل تالاب می کنند

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: هر روز در صفحات استانی خبرگزاری مهر، اخبار متنوعی منتشر می شود که شاید در میان تیترهای متعدد خبری، برخی از آنها از نظر مخاطب دور مانده و یا در طول روز، مجالی برای رصد و اطلاع از این اخبار نبوده باشد.

بسته خبری مهر در برگیرنده برخی از مهمترین اخبار خبرگزاری مهر است که به شکلی خلاصه جمع آوری شده و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

در بسته خبری امروز نیز ابتدا از وضعیت برف و باران در کشور می گوییم که از دیروز تا حالا کولاک به پا کرده و موجب گرم شدن بازار یدکش ها شده سپس عیادتی از بیمارستان گلستان خواهیم داشت و پای درد دل تالاب های مازندران می نشینیم که دلش از دست شکارچیان خون است البته کارخانه سرم سازی تب برفکی مهاباد را که از تب رکود چهار سال در کما به سر می برد از یاد نبردیم.

پایتان را به اندازه گلیم تان بلند کنید

جریانات و تحرکات اخیر در منطقه خلیج فارس که به ویژه با تحریک عربستان سعودی در حال شکل گرفتن است موجب شد تا جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش دراین رابطه واکنش نشان دهد و بسیار محترمانه و غیر مستقیم برای آنهایی که به فکر ایجاد تنش و مقابله با جمهوری اسلامی ایران هستند پیام بدهد که پایتان را به اندازه گلیم تان بلند کنید.

امیر دریادار غلامرضا بی غم در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تنش‌های اخیر در منطقه گفت: نیروی دریایی ارتش آمادگی مقابله با هرگونه تهدید منطقه‌ای را دارد.

دریادار بی غم در مورد اتفاقات اخیر در منطقه و قطع ارتباط ایران و عربستان گفته است: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به مذاق اسکتبار خوش نیامده و از هر راهی برای ناامن کردن منطقه استفاده می کند.

وی تاکید کرده دشمنان انقلاب به دنبال ایجاد چالشی جدید در منطقه برای ایران هستندو لذا تاکید می کنم هیچ کس نمی تواند امنیت خلیج فارس و دریای عمان را دچار مخاطره کند

برف و باران در کشور کولاک کرد

این روزها برای دانش آموزان بهانه های خوبی دست و پا شده که مشق و درس و مدرسه راتعطیل کنند، یک روز هوای آلوده حالا هم که بارش برف بهانه ای برای تعطیلی و خانه نشینی بچه ها شده است.

این بار قرعه تعطیلی به نام دماوند و فیروزکوه در استان تهران افتاد و البته دانش آموزان مدارس شهر های «شازند» و «کمیجان» در استان اراک را نیز بی نصیب نگذاشت و کولاک برف تمامی مدارس این مناطق را به تعطیلی کشاند.

امروز همراه با بارش برف و خوشحالی دانش آموزان به دلیل بارش شدید باران در شهرستان قرچک کشاورزان هم از بارش رحمت الهی شاد شدند.

برف و باران امروز خراسان رضوی را هم در بر گرفت و اجازه نداد تا رانندگان در محور قوچان-درگز بدون زنجیر چرخ از جاده عبور کنند و البته در مشهد مقدس موجب جلاء بخشیدن اسمان دود گرفته شد.

البته قزوینی ها هم از بارش رحمت الهی طی شب گذشته و امروز بی نصیب نماندند و برف و کولاک راه های ۹۰ روستا را در منطقه الموت مسدود کرد و روستائیان را زمینگیر کرد.

بارش باران همچنین در ایلام موجب سر رفتن سد «چم گردلان» شد و حجم آب آب سد دويرج دهلران را نیز از ۵۸ ميليون متر مکعب به ۱۸۲ ميليون متر مکعب رساند و به گفته مسئولان آب منطقه ای دو متر دیگر تا سر رفتن این سد بیشتر باقی نمانده است.

بازار گرم یدک کش ها

خبر های رسیده از چهار محال و بختیاری هم از گرم شدن بازار یدک کش ها حکایت دارد که این روز ها خودرو های بازمانده در برف و یا احیانا سانحه دیده را به تعداد وفور حمل می کنند.

البته بارش برف که هیچ گاه بدون مخاطره نیست متاسفانه یک خودروی سمند در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری را به دره انداخت که متاسفانه یک سرنشین این خودرو فوت کرد و چهار نفر مصدوم شدند.

بارش برف در چهار محال و بختیاری هم کولاک کرده و تا کنون نیروهای امدادی ۸۰ مسافر بازمانده در راه را نجات دادند.

هر چند که بارش های اخیر موجی از خوشحالی را برای کشاورزان به همراه داشته است اما باران های سیل آسا راه‌های ارتباطی ۳۸۰ خانوار عشایر کهگیلویه و بویراحمد را تخریب کرد.

مدیرکل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد گفته است علاوه بر تخریب راه‌های ارتباطی ۳۸۰ خانوار عشایری این استان بیش از ۲۸ ابنیه فنی شامل پل و آب گذر نیز دچار آسیب شدند.

کودکان سبزواری عشق تولد در آمبولانس دارند

تولد نوزاد در حین انتقال مادر باردار به بیمارستان و در خودروی آمبولانس هر چند پدیده نادری نیست اما کمتر اتفاق می افتد اما در خراسان رضوی و به ویژه روستاهای شهرستان سبزوار ظاهرا به امری متداول تبدیل شده است.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در همین رابطه گفته اینجا هر ماه به طور میانگین دو نوزاد در آمبولانس دیده به جان می گشایند و بسیار طبیعی است.

البته ناگفته نماند که این عشق تولد در آمبولانس ناشی از نبود مراکز درمانی در روستاهای این شهرستان است که مادران باردار در حین انتقال به بیمارستان به دلیل اجبار به پیمایش راه طولانی و البته تحمل دست اندازهای جاده با وضع حمل در آمبولانس از رنج این سفر طولانی فارغ می شوند.

آب با طعم فاضلاب

مثل اینکه قرار نیست مشکل کیفیت آب در روستاهای کشور و مناطق محروم حل شود زیرا هر روز از گوشه و کنار کشور و به ویژه مناطق روستایی عده ای بابت اشامیدن آب غیر بهداشتی روده هایشان بهم گره می خورد .

این بار روستاهای دامغان با مشکل کیفیت آب رو به رو شده اند. مسئول واحد بهداشت و محیط مرکز بهداشت شهرستان دامغان با بیان اینکه ۳۰ درصد آب های روستاهای این شهرستان وضعیت مطلوبی ندارد، گفته است که از ۹۴ روستای منطقه که آب شرب آنها تحت پوشش اداره آب و فاضلاب روستایی است، ۳۰ درصد این روستاها آب شرب نامطلوبی دارند و به موقع و دقیق کلرزنی نمی شود.

متاسفانه گزارش شده شیوع برخی بیماری های روده ای در این منطقه ناشی از همین بی توجهی است.

حال بیمارستان گلستان خراب است

سری به استان گلستان می زنیم و در شهر گرگان جویای حال بیمارستانی می شویم که می گویند این روز ها حال ناخوشی دارد.

بیمارستان صیادشیرازی که پیش از این توسط وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده است و دانشگاه علوم پزشکی هم آن را تحویل گرفته حالا کاشف به عمل آمده که ظاهراً برای این بیمارستان پروانه اتمام کار گرفته نشده و شهرداری نیز اعلام کرده تا سه میلیارد تومان بابت عوارض و پروانه پرداخت نکنید اجزاه مرخص شدن نمی دهم.

تالاب های مازندران از رفتار شکارچیان دلشان خون است

سری هم به استان مازندران بزنیم و جویای حال پرندگان مهاجری شویم که دیگر از ترس شکارچیان آواز نمی خوانند.

شکارچیان برای پرنده های مهاجر دانه ریخته اند اما این دانه ها نه از سر لطف و محبت است بلکه قصد دارند آنها را شکار کنند.

پرندگان دسته‌دسته در دامگاه‌ها گرفتار می‌شوند و صدای ضجه‌شان در طبیعت می‌پیچد و آب تالاب و برکه از خونشان رنگین و شرمگین شده است.

هرسال شمار زیادی از انواع پرندگان مهاجر از سرزمین‌های دور به تالاب‌های مازندران می‌آیند اما بسیاری از آنان در تورهای صیادان و فروش در بازار سنتی فریدون‌کنار گرفتار و درنهایت کباب می‌شوند.

زنجیر چرخ لاستیکی هم رسید

از تابلوی ضد یخ و زنجیر چرخ رسید بر روی در مغازه ها که بگذریم، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد همدان خبر داده که زنجیر چرخ لاستیکی هم موجود است.

این مرکز که جدیدا نسبت به تولید زنجیر چرخ لاستکی اقدام کرده آنقدر این موضوع برایش اهمیت داشته که امروز برای این زنجیر چرخ مراسم رونمایی گرفتند تا محمدمهدی شیرمحمدی رییس این مرکز پیش بینی کند که این محصول در آینده با بازار گسترده‌ای روبرو خواهد شد چرا که این زنجیر چرخ بدون آسیب رساندن به چرخ خودروها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کارخانه واکسن سازی تب برفکی مهاباد دچار تب رکود شد

کارخانه واکسن سازی تب برفکی مهاباد که از آن به عنوان بزرگ‌ترین واحد تولیدی خاورمیانه و سومین کارخانه جهان در نوع خود یاد می‌شود درست پس از ۴ ماه فعالیت خودش دچار تب رکود شد و چند سال است که به کما رفته است.

این کارخانه که سال ۹۰ به دست رئیس جمهور وقت به بهره برداری رسید اما تنها چند ماه بعد تعطیل شد و هم اکنون با وجود گذشت چهار سال، سرنوشت نامعلوم و مبهمی دارد.

این کارخانه که تمام ماشین آلات و تجهیزات آن به دست متخصصان ایرانی ساخته شده قرار بود سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دوز واکسن تب برفکی تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی کند اما بعد از گذشت چهار سال فعالیت آن در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و حتی برخی مسئولان محلی در این مدت طی مصاحبه‌های متعدد از متروکه بودن این واحد تولیدی خبر داده‌اند.

علاوه بر اظهارات مسئولان حرف و حدیث‌های زیادی در خصوص این واحد تولیدی مبنی بر دریافت وام کلان از سوی سرمایه گذاران واحد، بدون پرداخت اقساط مطرح است.

بمب های متحرک در جاده های اصفهان می تازند

تردد روزانه ۱۴۰۰ تریلر حامل موادخطرناک و آتش زا در محور های ارتباطی اصفهان حالا مسئولان را به این فکر وا داشته که باید یک فکر هایی در خصوص ایمنی سایر رانندگان و خودرو ها بردارند.

فرزاد دادخواه مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان برای همین در جلسه ای اظهار داشته است: با توجه به موقعیت استان اصفهان و عبور تریلرهای حامل مواد خطرناک در سطح جاده های استان لازم است تا هماهنگی و همکاری های بیشتری بین دستگاه های امداد رسان صورت پذیرد تا در مواقع لزوم رفع خطر شود.

نجات قاتل از پای چوبه دار

امروز همچنین خبر رسید دو طایفه در شهرستان كوهدشت كه در سال ۸۹ بین آنها درگیری و نزاع منجر به قتل رخ داد بالاخره با وساطت ریش سفیدان در روستای «زوله سرطرحان» از توابع شهر گراب با یکدیگر صلح کردند.

خوشبختانه با وساطت سه ماهه ریش سفیدان و رئیس پلیس پیشگیری رضایت اولیای دم نیز اخذ شده و قاتل از پای چوبه مجازات جان سالم به در برد.