ناوگروه ۳۷ نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پهلو گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ناوگروه سی و هفتم نیروی دریایی ارتش پس از پایان ماموریت ۳۹ روزه خود در آبهای بین‌المللی، صبح امروز یکشنبه در بندرعباس پهلو گرفت و مورد استقبال جانشین فرمانده نیروی دریایی و جمعی از فرماندهان این نیرو قرار گرفت.

فرمانده ناوگروه سی وهفتم نیروی دریایی ارتش در آئین استقبال رسمی از بازگشت این ناو گروه در جمع خبرنگاران گفت: این ناوگروه در مدت ماموریت خود حدود ۱۴۰۰ کشتی تجاری و نفتکش را اسکورت و رهگیری کرد و در این مدت چهار درگیری با دزدان دریایی داشته که دو کشتی تجاری و دو نفتکش از دست دزدان دریایی نجات یافتند.

امیر دریادار رضا عباسی، با اشاره به مسافت ۵۵۰۰ مایل دریایی طی شده توسط این ناوگروه، افزود: این ناوگروه که دارای ۳۵۰ نیرو بود، از ناوشکن رزمی جمهوری اسلامی سبلان و ناو پشتیبانی تُنب تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: حضور در دریاهای آزاد علاوه بر اینکه نشانه اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران است، این پیام را نیز دارد که برای برقراری امنیت نیازی به حضور نظامی کشورهای دیگر نیست.

جانشین منطقه یکم نیروی دریایی ارتش اضافه کرد: همچنین در مدت یاد شده از بندرسلاله کشور عمان بازدید داشته و ابلاغ کننده پیام صلح و دوستی ملت و کشور ایران برای مردم آن سرزمین بودیم.

جانشین فرماندهی منطقه یکم نداجا افزود: ناوگروه ۳۸ ارتش جمهوری اسلامی پس از رزمایش ولایت ۹۴ به ماموریت آب های آزاد اعزام خواهد شد.

وی اظهار داشت: ناوگروه ۳۸ دانشجویی بوده و اهداف آموزشی، اطلاعاتی و عملیاتی را دنبال خواهد کرد که متشکل از ناو جمهوری اسلامی بوشهر، ناو لاوان و ناوشکن بایندر خواهد بود.