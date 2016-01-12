به گزارش خبرگزاری مهر، «غرب بهشت» حماسه و تاریخی شفاهی و خواندنی از زندگی چهره‌ها و شخصیت‌هایی است که جاه طلبی و زیاده‌خواهی‌هایشان کار دست شان داد و زندگی سراسر اندوهی را برایشان رقم زد.

ماجرای این کتاب داستان ۵ نفر از یک خانواده بزرگ و ثروتمند است که برای کسب شهرت و سرمایه بیشتر گرفتار بحران‌های زیادی می‌شوند. آنها برای رسیدن به هدف شان آنقدر در ظواهر زندگی به ظاهر متمدنانه غربی غرق می‌شوند که زندگی خانوادگی شان تحت تاثیر این اتفاق دچار بحران می شود.

فساد اخلاقی و مالی، غرق شدن در لذت‌هایی که شهرت و زیاده خواهی به همراه دارد و سودای بازیگر شدن که بزرگترین هدف دختر کوچک این خانواده است ماجراها و قصه‌های تلخ و شیرینی را در دل خود دارد که هر مخاطبی را با خود همراه می کند و زوایایی تیره از زندگی خانوادگی در غرب را برای مخاطب به تصویر می کشد.

استین در هر فصل از این کتاب پرتره‌ای از یکی از این شخصیت‌ها را به تصویر می‌کشد که با جهان بینی آمریکایی زندگی می‌کند و ایده‌آل‌هایی را در سر می‌پروراند که مملو از تناقض است. در این کتاب با رویاهای مردمی آشنا می‌شویم که زندگی در دنیای غرب آنها را آنچنان غرق در مادیات و ظواهر امر می‌کند که شیوه مرسوم زندگی را فراموش می‌کنند.

کتاب «غرب بهشت» به قلم جین استین در ۳۵۲ صفحه و به زبان انگلیسی منتشر می‌شود. این اثر با همکاری نشر رندوم هاوس قرار است نهم فوریه ۲۰۱۶ روانه بازار کتاب شود.