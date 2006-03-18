مناقصه بين المللي براي واگذاري احداث دومين تصفيه خانه فاضلاب غرب تهران برگزار مي شود

مديرعامل شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج گفت:پيش از اين قرار بود ، فاضلاب ساير شهرهاي اطراف كرج زير پوشش فاضلاب كلانشهر كرج ساماندهي شود؛ اما با بررسي تجربيات ساير كشورها در اين زمينه، احداث فاضلاب مستقل در منطقه فرديس كرج در دستور كار قرار گرفته است.

محمد رضا احمد نسب افزود :براي اجراي شبكه فاضلاب كلانشهر كرج در برنامه چهارم توسعه كشور 150 ميليون دلار اعتبار در نظر گرفته شده و براي تامين مالي تصفيه خانه فرديس نيز قصد داريم از فاينانس خارجي استفاده كنيم.

وي خاطر نشان كرد:براي اجراي اين پروژه مناقصه بين المللي برگزار مي شود و برنده مناقصه مي تواند كار ساخت تصفيه خانه فاضلاب را مطابق برنامه هاي از پيش تعيين شده عملياتي كند.

احمد نسب اظهار داشت: هم اكنون مشاور در حال مطالعه و شناسايي مكان مناسب جهت احداث تصفيه خانه فاضلاب فرديس است.

مديرعامل آبفاي غرب استان تهران تصريح كرد: ايجاد تصفيه خانه فاضلاب فرديس از نظر مالي ، فني و بازدهي تاثيرات مثبتي خواهد داشت و با احداث اين مركز پساب حاصل از فاضلاب نيز مي تواند براي مصارف كشاورزي و فضاي سبز در همان منطقه آماده شود.

وي يادآور شد: با احداث تصفيه خانه فاضلاب فرديس ، نيازي به ايجاد خط طولاني فاضلاب كه بايد از خط اصلي انتقال فاضلاب كرج به فرديس مي رسيد ، نخواهد بود ، ضمن آنكه نيازهاي فرديس به آب كشاورزي در منطقه برطرف خواهد شد.