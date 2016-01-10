آماده باش ۱۸ فروند بالگرد امدادی در طرح زمستانه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخ‌ساز با اعلام رشد ۹ درصدی نیرو و تجهیزات بکارگیری شده در طرح امداد زمستانه هلال‌احمر در زمستان جاری، اعلام کرد: ۴ هزار و ۵۰۰ نفر روز نیروی امدادی به همراه ۳ هزار و ۴۳۵ خودروی عملیاتی خدمات امدادی لازم را تا ۲۳ اسفند به هموطنان ارائه خواهند کرد.

وی با اعلام آغاز طرح امداد و نجات زمستانه جمعیت از ۲۳ آذر تا ۲۳ اسفند و اجرای آن به مدت ۹۱ روز، اظهار کرد: یک‌هزار و ۹۸ پایگاه ثابت، موقت و سیار جمعیت هلال‌احمر شامل ۵۰۱ پایگاه ثابت و ۵۹۷ پست موقت و سیار در این مدت برای ارائه خدمت به هموطنان در آماده‌باش کامل هستند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ضمن اعلام بکارگیری ۳ هزار و ۴۳۵ خودرو عملیاتی در طرح امداد و نجات زمستانه ۹۴، عنوان کرد: از میان این خودروهای عملیاتی، یک‌هزار و ۱۳۰ دستگاه آمبولانس، ۳۶۳ خودروی نجات، ۵۰ خودروی عملیاتی آرگو، ۱۱ خودروی فرماندهی، ۴۶۹ خودروی امدادی، ۱۲۵ دستگاه موتورسیکلت آمبولانس و یک‌هزار و ۲۸۷ دستگاه سایر خودروهای عملیاتی در طرح امداد و نجات زمستانه ۹۴ به کار گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به خدمت‌رسانی شبانه‌روزی با ۱۸ فروند بالگرد به هموطنان، درباره گزارش عملیات و خدمات ارائه شده در طرح امداد زمستانه سال ۹۳، گفت: سال گذشته ۹ هزار و ۱۶۱ مورد عملیات و خدمات در طرح امداد زمستانه انجام شده که ۶ هزار و ۷۳۰ مورد آن عملیات و ۲ هزار و ۴۳۱ مورد خدمات بوده است.

چرخ‌ساز با اشاره به ارائه خدمت به ۳۷۴ هزار و ۸۸ آسیب‌دیده در طرح امداد و نجات زمستانه سال ۹۳، توضیح داد: بر این اساس امدادرسانی لازم به ۱۶۶ هزار و ۹۸۴ تن ارائه شده و ۱۵۹ هزار و ۸۴۵ مصدوم نیز خدمات امداد و نجات لازم را دریافت کرده و از این میان ۵ هزار و ۱۴۹ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اعلام اسکان اضطراری ۶۶ هزار و ۷۵۷ تن در طرح امداد و نجات مستانه سال گذشته، گفت: به‌علاوه در طرح امداد زمستانه سال گذشته ۵۲۴ سورتی شامل ۴۵۳ ساعت پرواز برای ارائه خدمت به هموطنان انجام و ۴۲ مصدوم منتقل و ۲۴۰ نیروی عملیاتی و ۵/۲۰ تن اقلام و تجهیزات جا‌به‌جا شده است.