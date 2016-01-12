به گزارش خبرنگار مهر، عباس رضوی مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و نخستین مربی تیم استقلال پس از انقلاب اسلامی، این روزها از سوئد به ایران آمده تا در مراسم قرعه کشی دومین دوره رقابتهای جهانی فوتبال هنرمندان (ویژه بیماران ام اس) حضور پیدا کند. رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از این رقابتها، از تیم ملی، شرایط فوتبال ایران و حتی کی روش گفت.

* خبرگزاری مهر: آقای رضوی ظاهرا حضور شما در ایران غیر مرتبط با مسابقات هنرمندان نیست؟

- عباس رضوی: بله، سال دوم رقابتهای فوتبال هنرمندان برای بیماران ام اس با حضور تیم هایی از کشورهای اروپایی در ایران برگزار می شود. روز چهارشنبه مراسم قرعه کشی این مسابقات است و من هم با تیم سوئد در این رقابتها حضور پیدا می کنم. با تیم مجارستان هم صحبت کردم تا در این مسابقات حضور داشته باشد.

* سالهاست از فوتبال ایران دور بوده اید، شرایط امروز را چطور می بینید؟

- فوتبال ما همیشه در آسیا حرفی برای گفتن داشته و در رده های اول تا سوم بوده است. ولی تیم های آسیایی همزمان با فوتبال جهان پیشرفت خوبی داشته اند و متاسفانه فوتبال ما عقب مانده است. تمام ستاره های ما فوتبال خود را از زمین های خاکی آغاز کرده اند و باشگاه های ما در بازیکن سازی خیلی ضعیف کار کرده اند. استقلال و پرسپولیس در ۱۵ سال گذشته بازیکنی نساخته اند و این خیلی بد است.

* به نظر شما حضور کی روش در ایران به فوتبال ما کمکی کرده است؟

- کی روش در فوتبالی مطرح شده که کاروانش از دنیا عقب افتاده است. مهاجرانی پدر فوتبال امارات است، این را خود آنها می گویند و حالا فوتبال آنها در حال جلو زدن از ماست. قطر،لبنان یا فلسطین هم آنقدر قوی شده اند که دیگر حریف ما می شوند. در این فوتبال اگر بخواهیم فاکتور منطقی در دست داشته باشیم می توانیم خیلی راحت بگوییم تعداد گل های یک سال لیگ ما را با لیگ درجه سه اروپایی (نیمه حرفه ای و حرفه ای) مقایسه کنید. این تفاوت گل هم به نوعی نشان می دهد ما چقدر با جهان فاصله داریم و ثابت می کند فوتبال ما در جا می زند.

* شما از درجا زدن فوتبال ایران می گویید،علت چیست؟ ضعف مدیریتی یا مشکلات سخت افزاری؟

- به نظرم مشکل فوتبال ایران ریشه ای است.مثالی می زنم مثلا وقتی باشگاه تاج به استقلال تبدیل شد تمام دارایی اش در اختیار دولت قرار گرفت. استقلال امکاناتی داشت، استادیوم داشت ولی حالا چه؟ سوال من این است چرا این اماکن را به خود استقلال نمی دهند تا برای خودش کار کند؟

* اینطور که من متوجه شدم شما موافق خصوصی سازی سرخابی ها هستید؟

- ابتدا باید معنای خصوصی سازی معلوم شود.اگر خصوصی سازی به این معنی باشد که فردی جاه طلب خودش را مطرح کند،سرمایه ای بگذارد یکی دو دوره تیم را حمایت کند و بعد آن را رها کند نمی شود! خصوصی سازی به این معناست که امکانات لازم در اختیار باشگاه ها قرار بگیرد و باشگاه ها را به خودشان واگذار کنند تا تشکیلات را بگردانند و سازندگی داشته باشند، نه اینکه فردی بیاید و عکسش بر رسانه ها بیفتد و تبلیغات کند و در انتها هم تیم بماند و چک های برگشتی..

* ولی این شرایطی که شما می گویید کمتر برای یک تیم در فوتبال ایران رخ می دهد.

- دقیقا همین طور است.دولت نمی تواند بودجه خاصی برای استقلال و پرسپولیس داشته باشد.اما اگر خوب دقت کنیم باشگاه هایی که به نحوی به ارگانهای دولتی وابسته اند می توانند به حیات خود ادامه دهند.در اینجا باید فکر کرد که چه کار باید انجام داد؟! به نظرم اصلی ترین و مهم ترین کار این است که باشگاه های باسابقه امکاناتشان را زیاد کنندبه جای خرج های آنچنانی زمینی بگیرند و آن را آماده کرده و نیروهایشان را در آن پرورش دهند.مدارس فوتبال و آکادمی های حساب شده هم خیلی می تواند به باشگاه های فوتبال کمک کند.

* از مدارس فوتبال گفتید، عملکرد این مدارس در ایران را چطور ارزیابی می کنید؟

- متاسفانه آن طور که من شنیدم اغلب مدارس فوتبال ما بدنام شده اند و پدر و مادرها اعتماد لازم را به این مدارس ندارند تا بچه هایشان را به مدارس فوتبال بسپارند و این تاسف بار است که نمی توانیم به فوتبال پایه کمکی کنیم.

* یکی از بحران های فوتبال ما وجود دلالان است، این قضیه در فوتبال خارج از کشور به چه صورت است؟

- من ۷ سال در مجارستان بودم، حدود دو سال در دوبی و ۲۵ سال است که در سوئد زندگی می کنم.از فوتبال پایه کار کرده ام و معلم و مدرس هم بوده ام.تا سه سال پیش مربی یک تیم دسته اول در سوئد بودم. در فوتبال سوئد در هر مدرسه ای یک زمین فوتبال وجود دارد.مثالی می زنم، تیم دسته ۸ سوئد ، ۳۵ تیم پایه دارد این یعنی عرضه و تقاضا متناسب با هم حرکت می کند و جایی برای دلالی نمی ماند. در فوتبال خارج از کشور اصلا این پولها نیست.اگر تیم ملی سوئد را به من بدهند می توانم ۱۰ تیم ملی در کنار آن بسازم همه اینها در حالی است که به علت شرایط آب و هوایی فوتبال سوئد ۵ ماه از سال فعالیتی ندارد.

* دستمزدهای بازیکنان چطور؟ آیا تیم های باشگاهی دستمزدهای کلانی به مهره های خودشان می دهند؟

- در فوتبال سوئد چنین بریز و بپاش هایی نیست.با وجود عدم فعالیت در ۵ ماه سال، بنیه و توان فوتبال سوئد بالاست. مقایسه دستمزد بازیکنان ایرانی و سوئدی درست نیست. هر وقت بازیکنان ایرانی موفق شدند در لیگ های اروپایی درجه یک باشند آن وقت می شود چنین مقایسه ای را انجام داد.

* برویم سراغ کی روش، شما موافق حضور کی روش در فوتبال ایران هستید؟ عملکرد او را چطور می بینید؟

- کی روش از ظرفیت فوتبال ایران بهترین اسفاده را کرده است. معتقدم کی روش نجات دهنده فوتبال ما نیست. فوتبال ایران به فردی نیاز دارد که به آن نظم دهد.کاری که کی روش در تیم ملی انجاوم می دهد. البته او هم دارای ایرادهای فنی است ولی در مجموع از پتانسیل فوتبال ایران استفاده خوبی کرده است.

* خیلی ها از سیستم دفاعی تیم ملی انتقاد می کنند، نمونه آن عملکرد تیم ملی در جام جهانی. نظر شما چیست؟

- شنیده ام که برخی از کی روش ایراد می گیرند که تیم را دفاعی کرده است.من در جام جهانی بازی های ایران را آنالیز می کردم. خوب به خاطر دارم که در بازی با نیجریه اشکان دژاگه که یکی از بهترین های تیم ملی بود وقتی صاحب توپ شد بیشتر از چند ثانیه نتوانست توپ را نگه دارد.همین می شود که تیم مجبور به بازی تدافعی می شود. در واقع وقتی تیمی در برابر تیم دیگری با فوتبال بهتر و سریع تر قرار می گیرد از روی اجبار و نه اختیار در لاک دفاعی فرو می رود.مثلا در بازی با بوسنی ایران کمی بازتر بازی کرد و شرایط به آن صورت شد. در بازی با آرژانتین هم از قبل پیش بینی کرده بودم که مسی هنری دارد که از کوچکترین حفره بین خط میانی و خط دفاعی برای خلق موقعیت استفاده می کند که این اتفاق هم افتاد.آنقدر تیم را سرگرم کرد که فکر کردند مسی کاره ای نیست و بعد در یک لحظه کار خودش را انجام داد.

* متاسفانه انتقادها گاهی تا جایی پیش می رود که مربیان داخلی و کی روش روبه روی هم قرار میگیرند،نظر شما چیست؟

- این سرمربی از ظرفیت فوتبال ما نهایت استفاده را کرده است و این خیلی مهم است. ما از فوتبال آسیا عقب افتاده ایم ولی کی روش از همین طرفیت عقب افتاده ی فوتبال ما خوب استفاده کرده است. کدامیک از مربیان ایرانی توانایی این را دارد که دیسیپلین بگذارد و بازیکنی را نگه دارد و بگوید تو نباید بیایی. بازیکنان در اختیار تیم نیستند. کل بازی های تدارکاتی که ما قبلا با برنامه ریزی های قبلی داشته‌ایم را کی روش با ارتباطات خوب خودش جور کرده است. در فوتبال حرفه ای اینطور نیست که که یک روزه بازی تدارکاتی جور کرد بلکه پروسه ای حتی یکساله می برد. باشگاه ها اعتراض می کنند که تیم ملی برنامه هایشان را بهم میریزد در حالی که اگر برنامه های تیم ملی به خوبی و منظم انجام شود و تیم ملی خودش را احیا کند باشگاه ها هم راضی می شوند.

* شما از اختلاف کی روش و رجمتی خبر دارید؟ به نظر شما عدم دعوت از رحمتی حتی در این شرایط به تیم ملی درست است؟

- من در جریان برخوردهایی که کی روش و رحمتی با هم داشتن نبودم ولی رحمتی در حال حاضر بهترین دروازه بان است که می تواند کمک کند و البته یک ایراد بزرگ دارد که من قبلابه مارکار هم گفتم که به کی روش بگوید ما سه تا گل یک شکل در ضربه های ایستگاهی دریافت کردیم و شما چرا تله آفساید نمی گذارید و یا چرا گلر را به بیرون رفتن از روی خط عادت نمی دهید؟ ایراد رحمتی فقط روی خط ایستادن بود البته در حال حاضر رحمتی خیلی گلر خوبی است و تیم را خوب اداره می کند. دیسیپلین باید باشد اما اگه یک جایی اگر خود رحمتی می گوید معذرت می خواهم و اشتباه کردم باید برش گرداند.

* در مجموع شرایط گلری در فوتبال ایران را چطور میبینید؟

- متاسفانه افرادی که در گلری نمی توانند بازی کنند تمرین می دهند. در مجارستان که بودم می دیدم که چه تمرکز و وقت زیادی روی گلری و آموزش این بخش می گذاشتند. علاوه بر مربی خوب، گلر را نمی شود در تشک کشتی تمرین داد گلر باید در جای مناسب بازی کند و در این بخش آن طور که باید کار نشده است.

* به عنوان سوال آخر بازیهای استقلال را هم پیگیری می کنید؟ نظر شما در این خصوص چیست؟

- بله دنبال می کنم و با مسئولان هم در ارتباطم.اجازه دهید بعدا در مورد استقلال صحبت کنم.