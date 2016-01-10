سند جامع اطلاع رسانی هلال احمر تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، وحید رحمتی گفت: بر اساس سیاستهای مدیریت جمعیت هلال احمر برای این که خروجی و راندمان کاری شورای اطلاع رسانی هلال احمر بر خلاف سنوات گذشته برجسته تر و هدفمند تر شود از تعداد افراد عضو این شورا کاسته شد و به علاوه دستیابی به وحدت رویه و هماهنگی بین سازمانهای تابعه با محوریت شورای اطلاعرسانی، به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت اصحاب رسانه و بهرهمندی از توان متخصصان و نخبگان حوزه ارتباطات و روابط عمومی به منظور نشان دادن اهداف، آرمانها و خدمات گسترده جمعیت هلالاحمر از مهمترین وظایف این شورا است.
مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال احمر افزود: در این دوره تلاش خواهد شد با برنامه ریزی صحیح و مدون سند جامع اطلاع رسانی در جمعیت هلال احمر تنظیم و تدوین شود، بدون شک در این راستا از نظرات اساتید حوزه اطلاع رسانی و رسانه استفاده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سند جامع اطلاع رسانی هلال احمر می تواند منشوری برای فعالیت های این نهاد مردمی و نحوه انعکاس آن در جامعه باشد.
نظر شما