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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۲۲

دبیر شورای اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر:

سند جامع اطلاع رسانی هلال احمر تدوین می شود

سند جامع اطلاع رسانی هلال احمر تدوین می شود

دبیر شورای اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر از تدوین سند جامع اطلاع‌رسانی هلال احمر به منظور معرفی هدفمند و فراگیر دستاوردها و اهداف هلال‌احمر در جامعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، وحید رحمتی گفت: بر اساس سیاست‌های مدیریت جمعیت هلال احمر برای این که خروجی و راندمان کاری شورای اطلاع رسانی هلال احمر بر خلاف سنوات گذشته برجسته تر و هدفمند تر شود از تعداد افراد عضو این شورا کاسته شد و به علاوه دستیابی به وحدت رویه و هماهنگی بین سازمان‌های تابعه با محوریت شورای اطلاع‌رسانی، به‌ منظور استفاده حداکثری از ظرفیت اصحاب رسانه و بهره‌مندی از توان متخصصان و نخبگان حوزه ارتباطات و روابط عمومی به‌ منظور نشان دادن اهداف، آرمان‌ها و خدمات گسترده جمعیت هلال‌احمر از مهم‌ترین وظایف این شورا است.

مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال احمر افزود: در این دوره تلاش خواهد شد با برنامه ریزی صحیح و مدون سند جامع اطلاع رسانی در جمعیت هلال احمر تنظیم و تدوین شود، بدون شک در این راستا از نظرات اساتید حوزه اطلاع رسانی و رسانه استفاده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سند جامع اطلاع رسانی هلال احمر می تواند منشوری برای فعالیت های این نهاد مردمی و نحوه انعکاس آن در جامعه باشد.

کد مطلب 3021777
حبیب احسنی پور

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