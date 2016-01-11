نیاوران از میزبانی موسیقی فجر خارج شد/ جزئیات اجرای یک بخش تازه

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین تصمیماتی که دبیرخانه سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر درباره جدول جشنواره داشته است، بخش اجراهای راک و تلفیقی با اضافه شدن چند گروه دیگر به طور کامل از فرهنگسرای نیاوران به فرهنگسرای ارسباران انتقال داده شد.

همچنین جلسه هم اندیشی با سرپرست‌ها و نماینده‌های گروه‌های بخش راک و تلفیقی جشنواره پنجشنبه هفدهم دی ماه برگزار شد که طی این نشست ضمن بررسی ملزومات اولیه مربوط به مسائل فنی و مشکلات پیش بینی شده، به ترتیب آرای گرفته شده علیرضا کبریایی به عنوان صدابردار کنسرت های این بخش انتخاب شد. این در حالی است که پس از انتخاب صدابردار در جهت تسریع کارها قرار بر این شد هر گروه یک نماینده به عنوان ناظر فنی گروه معرفی کند تا به عنوان رابط بین گروه و صدابردار کیفیت اجراها نیز سطح مطلوبی داشته باشد.

براساس تازه ترین برنامه اعلام شده گروه های بخش راک تلفیقی، آخرین تغییرات جدول جشنواره که در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود در این بخش به شرح زیر اعلام شده است.

جمعه ۲۳ بهمن:

ساعت ۱۸:۱۵ – گروه «اَوان»، گروه «دال»

ساعت ۲۱ – گروه «داماهی»، گروه «کامنت»

شنبه ۲۴ بهمن:

ساعت ۱۸:۱۵ – گروه «بابک صفرنژاد»، گروه «آرین کشیشی»

ساعت ۲۱ – گروه «ماکان اشگواری»، گروه «کامنت»

یکشنبه ۲۵ بهمن:

ساعت ۱۸:۱۵ – گروه «دگردیس»، گروه «تندر»

ساعت ۲۱ – گروه «بمرانی»، گروه «شهریار مسرو»

در ایام برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر فرهنگسرای نیاوران تهران میزبان اجرای برنامه ای در چارچوب برنامه جشنواره نخواهد بود.

سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر از ۲۱ بهمن تا اول اسفند ماه به مدیریت حمیدرضا نوربخش و دبیری حسن ریاحی برگزار می شود.