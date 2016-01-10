بازپس گیری منطقه ای در شمال افغانستان از طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع افغانستان امروز از بازپس گیری منطقه ای در شمال این کشور از طالبان خبر داد.

وزارت دفاع افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد: در مجموعه حملات هماهنگ نیروهای اتش این کشور به طالبان در شمال این کشور ۳۰ نفر از اعضاء طالبان کشته شدند.

این بیانیه می افزاید: در این حمللات تعدادی از خودروهای نظامی و تسلیحات طالبان نیز توسط نیروهای ارتش به غنیمت گرفته شد.

وزارت دفاع افغانستان اعلام این خبر را نوید بخش آزادی سایر نقاط تحت اشغال این کشور دانسته است.

وزارت دفاع افغانستان آزادی منطقه «دارقاد» در مرز با تاجیکستان را در اوایل ساعات امروز اعلام کرده است.