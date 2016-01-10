به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جلسه ستاد دهه فجر شهرستان خرمشهر با هدف برنامه ریزی برای بزرگداشت این مناسبت در سالن شهید دورقی فرمانداری خرمشهر برگزار شد.

فرماندار خرمشهر و رئیس ستاد دهه فجر این شهرستان با اشاره به تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی، این پیروزی را موهبتی از سوی پروردگار خواند و گفت: دهه فجر یادآور حماسه آفرینی مردمی بود که اگر با نگاهی موشکافانه به این انقلاب نگریسته شود می‌توان دست خداوند را در پیروزی مردم در برابر رژیم وابسته و حمایت شده از سوی استکبار به وضوح مشاهده کرد.

ولی اله حیاتی با بیان اینکه امسال و پس از گذشته ۳۷ سال از نخستین بهار انقلاب اسلامی، این انقلاب با نشاط‌تر و سرزنده‌تر از همیشه است، افزود: با مطالعه تاریخ انقلاب می‌توان دریافت که انقلاب ما با سایر انقلاب‌ها قابل مقایسه نیست چرا که بیشتر انقلاب‌ها که با گذر زمان به شرایط سابق خود باز می‌گردند اما در مورد انقلاب اسلامی ایران شرایط اینگونه نبوده است.

فرماندار خرمشهر بر مشارکت با شکوه مردم خرمشهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه امسال تاکید و عنوان کرد: با وجود تلاش‌های بسیار دشمنان برای انحراف انقلاب از مسیر اصلی آن و سعی در فاصله اندازی میان جوانان با انقلاب برای تهی کردن آن از درون، اما این امر محقق نشده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران دیگر نهال نورسیده‌ای نیست بلکه به درختی تنومند تبدیل شده و شاخ و برگ آن تمام گیتی را فرا گرفته است، بزرگداشت ایام دهه فجر را دارای اهمیت ویژه دانست.

حیاتی در ادامه از در نظر گرفتن برنامه‌های مختلف به مناسبت دهه فجر در سال جاری در خرمشهر و تشکیل ۱۵ کمیته به منظور برگزاری هر چه باشکوه‌تر این مناسبت خبر داد.

فرماندار خرمشهر در این جلسه به روسای کمیته‌ها یادآور شد؛ برنامه‌های خود را پس از برگزاری جلسات با اعضای کمیته‌های مربوطه تا ۲۵ دی ما جاری به فرمانداری تحویل دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست، رویسی مشاور اجرایی فرماندار خرمشهر به عنوان مسئول ستاد دهه فجر شهرستان خرمشهر معرفی شد و مسئولیت کمیته‌های ارتباطات و اطلاع رسانی به احمد رضا یونس‌زاده مدیر روابط عمومی فرمانداری خرمشهر، کمیته نیروهای مسلح به ناخدا یکم نادر حمودی فرمانده پایگاه دریایی خرمشهر، کمیته بسیج به فرمانده ناحیه مقاومت، کمیته ورزش و جوانان به امین صابری رئیس اداره ورزش وجوانان، کمیته زنان و خانواده به کنعانی مسئول امور بانوان فرمانداری خرمشهر و کمیته کارگری به غلامعباس بهرامی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول شد.

در این جلسه ندا فرسانی مسئول کانون کودکان و نوجوانان خرمشهر مسئولیت کمیته کودکان و نوجوانان، عبدالحافظ عنبری رئیس اداره آموزش و پرورش این شهر مسئولیت کمیته فرهنگیان و دانش اموزی، مسعود صدری نسب رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مسئولیت کمیته دانشجویی و محمد علی دوایی فر شهردار خرمشهر نیز مسئولیت کمیته فضا سازی و تزئینات شهری را عهدار شدند.

همنچنین کمیته قرآن، مساجد و هیئت‌های مذهبی، کمیته روستایی و عشایری، کمیته فرهنگی و هنری و همچنین کمیته ایثارگران دیگر کمیته‌های ۱۵ گانه ستاد بزرگداشت دهه فجر خرمشهر را تشکیل می‌دهند که به ترتیب مسئولیت آن‌ها به عادل رویوران رئیس اداره تبلیغات اسلامی، محمد مطرودی رئیس ادره جهاد کشاورزی، رضا مردانی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جباری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خرمشهر محول شد.