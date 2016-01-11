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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۶:۳۳

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان تهران:

۹۶ هزار تهرانی در نوبت اشتغال/ نرخ بیکاری در تهران تک رقمی شد

۹۶ هزار تهرانی در نوبت اشتغال/ نرخ بیکاری در تهران تک رقمی شد

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان تهران گفت: هم اکنون ۹۶ هزار شهروند تهرانی با مراجعه به کاریابی ها جویای کار هستند.

احمدی لطفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه گفته شده ۲ میلیون بیکار در کشور داریم آیا نرخ بیکاری در تهران مشخص شده است، گفت: توزیع استانی اعلام نشده و مرکز آمار باید آن را اطلاع رسانی کند. اما هم اکنون ۹۶ هزار شهروند تهرانی با مراجعه به کاریابی ها جویای کار هستند.

وی افزود: هم اکنون ۶۷ مرکز کاریابی در تهران فعال هستند و اگر هم متقاضی دیگری باشد ممنوعیتی برای صدور مجوز کاریابی نداریم. این مراکز وظیفه مشاوره شغلی اعزام افراد غیرحرفه ای به مراکز فنی و حرفه ای و معرفی افراد به متقاضیان نیرو را برعهده دارند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان تهران با بیان اینکه همچنان با مدرک فنی و حرفه ای وام اشتغال پرداخت می شود، گفت: فضای کسب و کار بهتر شده و در ۲ سال گذشته تا کنون نرخ بیکاری ما تک رقمی شده و به نصف کاهش یافته است.

کد مطلب 3021784

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