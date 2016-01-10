  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۰ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۲۹

در خراسان شمالی؛

رقابت‌های انتخابی تیم ووشو بهمن ماه امسال برگزار می‌شود

رقابت‌های انتخابی تیم ووشو بهمن ماه امسال برگزار می‌شود

بجنورد - مسئول کمیته برگزاری مسابقات هیئت ووشو خراسان شمالی گفت: رقابت‌های انتخابی تیم ووشو خراسان شمالی بهمن ماه امسال برگزار می‌شود.

فیروز شادروز در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: مسابقات انتخابی تیم ووشو خراسان شمالی در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان جهت اعزام به مسابقات کشوری از ابتدای بهمن ماه امسال در بجنورد برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: این رقابت‌ها در رده سنی جوانان از سنین ۱۵ تا ۱۸ سال و در رده سنی بزگسالان از سنین ۱۸ تا ۳۵ سال در سالن شهید قربانی ناحیه بسیج پیگیری خواهد شد.

شادروز از مسئولان استان خواست تا با حمایت‌های مادی و معنوی خود این هیئت را دربرگزاری رقابت‌های انتخابی، یاری کنند و  بارهزینه ها را از دوش ووشو کاران بردارند.

 

 

کد مطلب 3021785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها