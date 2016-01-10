فیروز شادروز در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: مسابقات انتخابی تیم ووشو خراسان شمالی در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان جهت اعزام به مسابقات کشوری از ابتدای بهمن ماه امسال در بجنورد برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: این رقابت‌ها در رده سنی جوانان از سنین ۱۵ تا ۱۸ سال و در رده سنی بزگسالان از سنین ۱۸ تا ۳۵ سال در سالن شهید قربانی ناحیه بسیج پیگیری خواهد شد.

شادروز از مسئولان استان خواست تا با حمایت‌های مادی و معنوی خود این هیئت را دربرگزاری رقابت‌های انتخابی، یاری کنند و بارهزینه ها را از دوش ووشو کاران بردارند.