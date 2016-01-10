نشست صمیمی رزمندگان دفاع مقدس در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست صمیمانه حسین ربیعی جانباز ۳۰ درصد و که ۵۴ ماهه اسارت را هم در رزومه خود دارد، به بیان خاطرات خود از دوران جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: همه ما وظیفه داریم تا این خاطرات را با خودمان نبریم و برای نسل آینده به یادگار بگذاریم. خاطرات زیادی از زمان دوران دفاع مقدس دارم که به بعضی از آن ها اشاره می کنم.

وی ادامه داد: در عملیات والفجر ۸ وارد فاو شده و در آنجا مستقر شدیم. هواپیماهای عراقی مانند هواپیمای مسافربری هر روز به منطقه می آمدند و مناطق جنگی را بمباران می کردند. اسم ما بسیجیان بی ترمز شده بود اما عراقی ها وقتی که گروهی از آنها کشته می شدند، گروه دیگر در مقابل ما قرار می گرفتند.

ربیعی خاطرنشان کرد: معمولا عراقی ها در زمان ظهر که وقت نماز بچه ها بود، بیشتر حمله می کردند و خمپاره ها را به سمت ما می فرستادند. در خط مقدم کسانی می جنگیدند که برادرشان به شهادت رسیده بودند اما با این وجود هدف آنها مهمتر از همه چیز بود.

پس از اتمام صحبت های ربیعی، حسین بابایی جانباز ۳۰ درصد که اولین حضور خود را در سال ۱۳۵۹ در جبهه جنگ تجربه کرده بود و بیش از پنج سال در جبهه های جنگ حضور داشت، به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: با دعوت رهبر انقلاب به جبهه های جنگ اعزام شدم. آموزش نظامی بسیار فشرده بود و به مدت ۴۵ روز ادامه داشت.

وی در پایان گفت: به حدی با خمپاره ها تانک های دشمن را منهدم می کردم، که گوشم دیگر توانایی شنیدن نداشت اما بالاخره یکی از تانک ها بمب خود را به طرف ما زد و من بیهوش شدم. همان زمان بود که جانباز شدم و به این درجه رزمندگی نیز افتخار می کنم.

گفتنی است؛ نخستین نشست صمیمی رزمندگان دفاع مقدس با عنوان نسل ماندگار به میزبانی تالار اندیشه موسسه میرداماد برگزار شد و قرار شد جلسات بعدی با هماهنگی بهتر و به طور ماهیانه انجام شود.