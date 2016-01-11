بزرگترین آبشار مصنوعی آسیا رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این آبشار مصنوعی به ارتفاع ۱۲.۵ متر و عرض ۴۰۰ متر است.

برای آب رسانی به این آبشار مصنوعی، پروژه انتقال آب از رودخانه نیلوآن به دریاچه دیناچی که بزرگترین دریاچه آب شیرین استان یانان چین است، طراحی شده است.

در همین حال انتقال آب از رودخانه نیلوآن نه تنها موجب کاهش سیلاب در این رودخانه می شود بلکه بعنوان تامین آب در شرایط اضطرای می توان از آن بهره برد.

پروژه بزرگترین آبشار مصنوعی آسیا به مدت دو سال و در حدود ۱۷۰ میلیون دلار هزینه برده و بازدید آن برای عمومی رایگان است.