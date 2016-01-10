وزیر خارجه مصر فردا عازم آلمان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنک، وزیر خارجه مصر فردا برای یک سفر رسمی و دیدار با همتای آلمانی خود به این کشور سفر خواهد کرد.

«ابو زید» سخنگوی وزارت خارجه مصر امروز اعلام کرد: «سامح شکری» وزیر خارجه مصر فردا به آلمان سفر کرده و با «فرانک والتر اشتان مایر» وزیر خارجه آلمان دیدار خواهد داشت.

ابو زید در این باره اعلام کرد: قرار است سامح شکری در این سفر با برخی از دیگر مقامات کشور آلمان نیز دیدار و مذاکرات جداگانه ای نیز داشته باشد.

بر اساس اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه مصر، وزیر امور خارجه مصر در دیدار با اشتان مایر قرار است درباره مناسبات اقتصادی فیمابین و گسترش آن به گفتگو با وی بپردازد.

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر رایزنی های سامح شکری پیرامون مسائل منطقه ای از قبیل سوریه، عراق، لیبی و یمن را با مقامات آلمانی مهم ارزیابی کرد.