  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۱۰

وزیر خارجه مصر فردا عازم آلمان می شود

وزیر خارجه مصر فردا عازم آلمان می شود

وزیر امور خارجه مصر فردا به آلمان سفر کرده و با «فرانک والتر اشتان مایر» وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنک، وزیر خارجه مصر فردا برای یک سفر رسمی و دیدار با همتای آلمانی خود به این کشور سفر خواهد کرد.

«ابو زید» سخنگوی وزارت خارجه مصر امروز اعلام کرد: «سامح شکری» وزیر خارجه مصر فردا به آلمان سفر کرده و با «فرانک والتر اشتان مایر» وزیر خارجه آلمان دیدار خواهد داشت.

ابو زید در این باره اعلام کرد: قرار است سامح شکری در این سفر با برخی از دیگر مقامات کشور آلمان نیز دیدار و مذاکرات جداگانه ای نیز داشته باشد.

بر اساس اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه مصر، وزیر امور خارجه مصر در دیدار با اشتان مایر قرار است درباره مناسبات اقتصادی فیمابین و گسترش آن به گفتگو با وی بپردازد.

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر رایزنی های سامح شکری پیرامون مسائل منطقه ای از قبیل سوریه، عراق، لیبی و یمن را با مقامات آلمانی مهم ارزیابی کرد.

کد مطلب 3021793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها