  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۱ دی ۱۳۹۴، ۸:۱۸

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ سال نگران کننده برای اقتصاد جهانی

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ سال نگران کننده برای اقتصاد جهانی

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

نیوزنو : نرخ تورم برزیل در سال ۲۰۱۵ میلادی به بیشترین رقم در ۱۲ سال اخیر رسید.

رویترز : سال ۲۰۱۶ میلادی برای نفت شیل آمریکا پر درد خواهد بود.

فایننشال تریبون : مصرف انرژی در ایران بیشتر از چین است.

رویترز : شاخص رشد بخش‌های خدماتی انگلیس در ماه آخر سال گذشته میلادی کاهش داشت.

ترید عربین : مصر در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر تا سال ۲۰۱۸ میلادی حداقل ۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند.

فایننشال تریبون : صادرات برق ایران به همراه خدمات و تجهیرات آن می تواند به ۱۰ برابر یعنی ۲۷ میلیارد دلار افزایش یابد.

رویترز : نرخ تورم مصر در ماه گذشته میلادی بدون تغییر، ۱۱.۱ درصد اعلام شد.

گلف نیوز : هند به دنبال جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور است.

رویترز : رشد اقتصادی جمهوری آذربایجان در سال گذشته میلادی تنها یک درصد بوده است.

رویترز : اختلافات داخلی در ترکیه، آسیب جدی را به اقتصاد این کشور وارد کرده است.

بیزینس اسپکتاتور : آمار اقتصادی در آغاز سال جدید میلادی حاکی از سالی نگران کننده در عرصه اقتصاد جهانی است.

رویترز : صادرات تایوان همچنان با سیر نزولی پیش می رود.

رویترز : مشکلات اقتصادی چین صادرات تایلند را با مشکل روبرو کرده است.

 

کد مطلب 3021806
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها