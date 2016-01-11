اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ سال نگران کننده برای اقتصاد جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

نیوزنو : نرخ تورم برزیل در سال ۲۰۱۵ میلادی به بیشترین رقم در ۱۲ سال اخیر رسید.

رویترز : سال ۲۰۱۶ میلادی برای نفت شیل آمریکا پر درد خواهد بود.

فایننشال تریبون : مصرف انرژی در ایران بیشتر از چین است.

رویترز : شاخص رشد بخش‌های خدماتی انگلیس در ماه آخر سال گذشته میلادی کاهش داشت.

ترید عربین : مصر در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر تا سال ۲۰۱۸ میلادی حداقل ۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند.

فایننشال تریبون : صادرات برق ایران به همراه خدمات و تجهیرات آن می تواند به ۱۰ برابر یعنی ۲۷ میلیارد دلار افزایش یابد.

رویترز : نرخ تورم مصر در ماه گذشته میلادی بدون تغییر، ۱۱.۱ درصد اعلام شد.

گلف نیوز : هند به دنبال جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور است.

رویترز : رشد اقتصادی جمهوری آذربایجان در سال گذشته میلادی تنها یک درصد بوده است.

رویترز : اختلافات داخلی در ترکیه، آسیب جدی را به اقتصاد این کشور وارد کرده است.

بیزینس اسپکتاتور : آمار اقتصادی در آغاز سال جدید میلادی حاکی از سالی نگران کننده در عرصه اقتصاد جهانی است.

رویترز : صادرات تایوان همچنان با سیر نزولی پیش می رود.

رویترز : مشکلات اقتصادی چین صادرات تایلند را با مشکل روبرو کرده است.