  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۰ دی ۱۳۹۴، ۲۳:۳۲

با هدف حضور نظامی در جنگ های خارجی؛

نخست وزیر ژاپن به دنبال اصلاح قانون اساسی است

نخست وزیر ژاپن به دنبال اصلاح قانون اساسی است

نخست وزیر ژاپن در اظهاراتی خواهان اصلاح قانون اساسی این کشور شد تا زمینه را برای حضور نظامی ارتش بیرون از مرزهای سرزمینی آن مهیا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نخست وزیر ژاپن امروز در اظهاراتی از تمایل خود برای اصلاح قانون اساسی این کشور خبر داد.

«شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن در این باره اعلام کرد: می خواهم اجماع دو سومی را به همراه برخی افراد تشکیل دهم که مسئولیت مهم تلاش برای آینده را درک می کنند.

وی ادامه داد: برخی احزاب مانند «اوساکا» متمایل به بررسی و تجدیدنظر در قانون اساسی هستند.

لازم به ذکر است، آبه در تلاش است تا با اصلاح قانون اساسی این کشور به ویژه ماده نهم آن زمینه را برای حضور نظامی ارتش این کشور بیرون از مرزهای سرزمینی آن مهیا کند.

کد مطلب 3021807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها