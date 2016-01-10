نخست وزیر ژاپن به دنبال اصلاح قانون اساسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نخست وزیر ژاپن امروز در اظهاراتی از تمایل خود برای اصلاح قانون اساسی این کشور خبر داد.

«شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن در این باره اعلام کرد: می خواهم اجماع دو سومی را به همراه برخی افراد تشکیل دهم که مسئولیت مهم تلاش برای آینده را درک می کنند.

وی ادامه داد: برخی احزاب مانند «اوساکا» متمایل به بررسی و تجدیدنظر در قانون اساسی هستند.

لازم به ذکر است، آبه در تلاش است تا با اصلاح قانون اساسی این کشور به ویژه ماده نهم آن زمینه را برای حضور نظامی ارتش این کشور بیرون از مرزهای سرزمینی آن مهیا کند.