به دنبال ساخت زمین اختصاصی برای اسکیت گلستان هستیم

وحید طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نبود زمین اختصاصی اسکیت در گلستان گفت: برخی رشته های ورزشی مانند بسکتبال، بدمینتون و والیبال در سالن مشترک می توانند فعالیت کنند اما رشته اسکیت از این مزیت برخوردار نیست و به طور حرفه ای نمی توان در سالن های ورزشی کار کرد.

طهماسبی افزود: در تدارک هستیم در محوطه پشت سالن ورزشی محمدآباد گرگان قطعه زمینی به مساحت ۲۰۰ متر را تملک برای ساخت زمین اختصاصی و استاندارد اسکیت استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون زمین اختصاصی اسکیت در استان موجود نیست، خاطرنشان کرد: در اختیار داشتن یک زمین اختصاصی نیاز اسکیت استان است و به همین خاطر بحث تملک زمین نامبرده را پیگیری می کنیم.

وی بیان کرد: فعلاً در مرحله مذاکرات با ادارات کل ورزش و جوانان و راه و شهرسازی هستیم و امیدوارم به زودی به جمع بندی نهایی دست پیدا کنیم.

رئیس هیئت اسکیت گلستان درباره وضعیت این رشته ورزشی در استان گفت: وضعیت اسکیت نسبت به امکاناتی که در اختیار داریم مطلوب است و ورزشکارانی داریم که با امکانات محدود به تیم ملی می رسند و در مسابقات کشوری مقام کسب می کنند.

طهماسبی به شهرهای فعال اسکیت استان اشاره و اظهار کرد: در شهرهای گرگان، گنبدکاووس، علی آبادکتول و کردکوی فعال هستیم و در آینده ای نزدیک شهرهای کردکوی، رامیان و آق قلا را فعال خواهیم کرد.

وی درباره صدور احکام جدید در هیئت گفت: امروز (یکشنبه) مهدی شکی را به عنوان مسئول پیگیری امور شهرستان ها و اسماعیل دلداده مهربان را به عنوان مسئول کمیته مربیان استان منصوب کرده ایم.