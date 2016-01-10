به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای استان سمنان، سید علی‌اکبر صباغ، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان در اولین جلسه هیئت‌مدیره جدید انجمن برق و الکترونیک ایران (شاخه سمنان)، به‌عنوان رئیس این انجمن انتخاب شد.

سید محمد موسوی زاده رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان نیز به‌عنوان نایب‌رئیس این انجمن برگزیده شد.

مجید خطیبی مدیر دفتر تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای سمنان و اصغر اکبری فرود عضو هیئت‌علمی دانشگاه سمنان نیز در این جلسه به ترتیب به‌عنوان، دبیر و خزانه‌دار این انجمن انتخاب شدند.

به گزارش تسنیم؛ بر اساس انتخابات ششمین دوره هیئت‌مدیره انجمن برق و الکترونیک ایران –شاخه سمنان چهار تن از مدیران شرکت برق منطقه‌ای سمنان، مهندس سید علی‌اکبر صباغ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، مهندس مجید خطیبی مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات به‌عنوان عضو اصلی و دکتر میثم همتی کارشناس مسئول مطالعات سیستم به‌عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره و مهندس حمیدرضا ترحمی به‌عنوان بازرس انجمن برق و الکترونیک ایران – شاخه سمنان انتخاب شدند.

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه سمنان در سال ۱۳۸۴ تأسیس و زیر نظر انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران به فعالیت پرداخت، ریاست انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در حال حاضر بر عهده حسن غفوری فرد است.