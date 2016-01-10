اجرای طرح مقابله بامحصولات مخرب فرهنگی درشهرستان پاوه/دستگیری۳نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامي شهرستان پاوه از اجراي طرح مبارزه با باندها وشبكه هاي توليد و توزيع محصولات مخرب فرهنگي در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرويز اسدي گفت: با اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي جمع آوري محصولات مخرب فرهنگي که اثرات سوء برامنيت داشته وموجب ناامني اجتماعي مي شود به مرحله اجرا گذاشته شد.

وي گفت: در اين طرح، پليس اطلاعات با رعايت موازين شرعي و قانوني از كلوپ هاي سطح شهرپاوه بازديد و ۲۳۱ قلم از انواع محصولات مخرب فرهنگي را کشف و۳ نفر را دستگير کردند.

سرهنگ اسدي در پايان خاطر نشان كرد: طرح هاي مقابله باتهيه و توليد و توزيع محصولات مخرب فرهنگي به عنوان يكي از شاخصه هاي ارتقاء امنيت اجتماعي به طور مستمربا جديت وتجهيزهمه ي امكانات در دستوركار پليس اين شهرستان مي باشد.