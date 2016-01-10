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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۲۲:۴۳

فرمانده انتظامی شهرستان پاوه خبر داد:

اجرای طرح مقابله بامحصولات مخرب فرهنگی درشهرستان پاوه/دستگیری۳نفر

اجرای طرح مقابله بامحصولات مخرب فرهنگی درشهرستان پاوه/دستگیری۳نفر

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان پاوه از اجرای طرح مقابله با محصولات مخرب فرهنگی و دستگیری ۳ نفر در این رابطه در شهرستان پاوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامي شهرستان پاوه از اجراي طرح مبارزه با باندها وشبكه هاي توليد و توزيع محصولات مخرب فرهنگي در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرويز اسدي گفت: با اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي جمع آوري محصولات مخرب فرهنگي که اثرات سوء برامنيت داشته وموجب ناامني اجتماعي مي شود به مرحله اجرا گذاشته شد.

وي گفت: در اين طرح، پليس اطلاعات با رعايت موازين شرعي و قانوني از كلوپ هاي سطح شهرپاوه بازديد و ۲۳۱ قلم از انواع محصولات مخرب فرهنگي را کشف و۳ نفر را دستگير کردند.

سرهنگ اسدي در پايان خاطر نشان كرد: طرح هاي مقابله باتهيه و توليد و توزيع محصولات مخرب فرهنگي به عنوان يكي از شاخصه هاي ارتقاء امنيت اجتماعي به طور مستمربا جديت وتجهيزهمه ي امكانات در دستوركار پليس اين شهرستان مي باشد.

کد مطلب 3021824

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