رئیس انجمن نمایش استان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، گفت: به مناسبت برگزاری سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تهران، شیراز در پنجمین سال پیاپی میزبان نمایشهای منتخب کشور در پنجمین فستیوال تئاتر فجر استان فارس است.

امیر صادقی با اشاره به اینکه جشنواره یادشده به همت انجمن هنرهای نمایشی فارس، هیئت مدیره شورای سیاست گذاری استان، شورای سیاست گذاری تئاتر شیراز و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با همراهی مرکز هنرهای نماشی ایران برگزار می شود، عنوان کرد: جشنواره تئاتر فجر در شیراز فرصت مناسبی برای تبادل تجربه ها و دیدگاه های نمایشی فعالان تئاتر کشور در سال جاری است که برگزاری آن در سال های اخیر در شیراز مورد استقبال پرشور هنردوستان و هنرمندان قرار گرفته است.

شیراز از ۲۵تا۲۸ دیماه میزبان ۷ تئاتر منتخب کشور

وی با اعلام اینکه پنجمین جشنواره تئاتر فجر در شیراز از ۲۵ تا ۲۸ دی ماه جاری میزبان ۷ نمایش است، ادامه داد: این نمایش ها در بخش اصلی و ۲ نمایش از استان فارس در بخش جنبی جشنواره قرار می گیرند.

رئیس انجمن نمایش فارس، از حضور نمایش «کروکودیل» به کارگردانی رامین ریاضی از شهر تبریز در پنجمین جشنواره تئاتر فجر خبر داد و گفت: نمایش ارزشمند «متاستاز» نیز به کارگردانی اصغر دشتی از تهران در شیراز به صحنه می رود.

صادقی یکی دیگر از نمایش های حاضر در جشنواره تئاتر فجر شیراز را «رابینسون کروزیه» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی عنوان کرد و افزود: «روز دربی که شب شده» از شهرستان شهریار به کارگردانی مرتضی تقی زاده و «کسوف» به کارگردانی کیخا شهری از زاهدان، نمایش هایی هستند که پس از بررسی های فراوان از سوی هیئت انتخاب انجمن هنرهای نمایشی فارس و شورای سیاست گذاری استان برای اجرا انتخاب شدند.

وی تاکید کرد: نمایش کسوف از زاهدان برگزیده استان سیستان و بلوچستان و «روز دربی که شب شده» نیز به دعوت مرکز هنرهای نمایشی در شیراز به صحنه می رود.

«نوستالژی» و «چای راند آخر» در بخش جنبی قرار گرفت

وی از آثار بخش جنبی پنجمین جشنواره تئاتر فجر هم نام برد و گفت: در کنار بخش اصلی نمایش های «نوستالژی» به کارگردانی مجتبی قیری حسینی از شهرستان قیروکارزین فارس و «چای راند آخر» به کارگردانی امیر بهبود از شیراز توسط هیئت انتخاب انجمن هنرهای نمایشی فارس برای حضور در بخش جنبی انتخاب شدند که نمایش نوستالژی در جشنواره تئاتر استانی و نمایش چای راند آخر در نخستین همایش تئاتر پاییز حضور داشتند.

صادقی به برگزاری جلسات نقد، تحلیل و بررسی برای هریک از نمایش ها با حضور کارشناسان خبر داد و گفت: در جریان برپایی جشنواره تئاتر فجر در شیراز، علی جعفری فوتمی و فرشته حبیبی از تهران در این جشنواره حضور می یابند و کارگاه آموزشی با محوریت نقد و بررسی با محوریت نقد و بررسی در تئاتر در شیراز برگزار می شود.

عضو هیئت رئیسه شورای سیاست گذاری نمایش استان از برگزاری کارگاه آموزشی بازیگری در جشنواره تئاتر فجر خبر داد و افزود: این کارگاه با حضور استاد ناصر آقایی برای افزایش سطح کیفی آموزش تئاتر با حضور تمامی هنرمندان و علاقه مندان از دیگر بخش های این جشنواره است.

وی در ادامه با بیان اینکه در کنار برنامه های فوق، انجمن هنرهای نمایشی فارس با ادای احترام به تشییع پیکر پاک شهدای هشت سال دفاع مقدس در شیراز و به پاس زنده نگاه داشتن هشت سال رشادت و دفاع رزمندگان سلحشور جنگ تحمیلی برنامه اجرای تئاتر میدانی و خیابانی دفاع مقدس در فضای بیرونی تالار حافظ دارد، اشاره کرد: این اجراها هرشب ساعت ۱۹ با حضور گروه های تئاتر خیابانی شیراز میزبان عموم مردم فرهنگ دوست است.