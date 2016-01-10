تنش بین ایران و عربستان تاثیری بر مذاکرات سوریه نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل به سوریه اعلام کرد که بحران دیپلماتیک بین ایران و رژیم سعودی تاثیری بر مذاکرات حل بحران سوریه نخواهد داشت.

دی میستورا گفت عادل الجبیر وزیرخارجه سعودی به او اعلام کرده است که تنش بین ایران و کشورش تاثیری بر مذاکرات سوریه نخواهد داشت و در ایران نیز همین قول را به او داده اند.

گفتنی است فرستاده سازمان ملل متحد به سوریه روز یکشنبه در ادامه سفر منطقه ای خود وارد تهران شده و با محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

محمدجواد ظریف گفت: ما اجازه نخواهیم داد رویکردهای تنش آفرینی سعودی، تاثیر منفی برای حل بحران سوریه بگذارد.

دی میستورا نیز تصریح کرد که ایران در حل بحران سوریه همواره نقشی سازنده داشته است. لازم به ذکر است که مذاکرات سوریه قرار است ۲۵ ژانویه بر اساس برنامه اعلام شده در ژنو برگزار شود.