به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده تقویم کامل برنامه های سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر به شرح زیر اعلام شده است.

چهارشنبه ۲۱ بهمن:

تالار وحدت، ساعت ۱۶: گروه «بهار» به سرپرستی هنگامه اخوان (ویژه بانوان)

تالار وحدت، ساعت ۱۹: گروه موسیقی ملی ایران به سرپرستی نجمه تجدد (ویژه بانوان)

تالار وحدت، ساعت ۲۱: ارکستر سموفنیک تهران به رهبری ارکستر علی رهبری

پنجشنبه ۲۲ بهمن:

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: رسیتال ویولن دالیبور کاروای از اسلواکی

تالار وحدت، ساعت ۱۶: گروه «مهر نوا» به سرپرستی نازلی بخشایش و حضور پری زنگنه (ویژه بانوان)

تالار وحدت، ساعت ۱۹: آرزو علیوا از کشور آذربایجان (ویژه بانوان)

تالار وحدت، ساعت ۲۱: ارکستر کودک و نوجوان پارس به سرپرستی ناصر نظر

جمعه ۲۳ بهمن:

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: تریو «شهرزاد» ماسیس ماراکلیان و تینا جامه گرمی

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «خورشید» با حضور مجید درخشانی، مظفر شفیعی، اشکان کمانگری و امید مطهری

تالار وحدت، ساعت ۲۱: گروه «وزیری» به سرپرستی کیوان ساکت و خوانندگی سالار عقیلی

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «اَوان» / گروه «دال»

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «داماهی» / گروه «کامنت»

شنبه ۲۴ بهمن

برج میلاد، ساعت ۲۱: گروه «پالت»

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: گروه نوازی کمانچه به سرپرستی نوید دهقان

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: ارکستر موسیقی ملی به رهبری مهمان لوریس چکناوریان

تالار وحدت، ساعت ۲۱: ارکستر سمفونیک تهران به رهبری امیل ناباکوف

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵: محمد علیزاده

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «بابک صفر نژاد» / گروه «آرین کشیشی»

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «ماکان اشگواری» / گروه «کامنت»

یکشنبه ۲۵ بهمن

برج میلاد، ساعت ۲۱: گروه «شجاعت حسین خان» از کشور هندوستان

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: ارکستر فیلارمونیک کردستان

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: مسعود شَعاری کریستف رضاعی با کنسرت «سیر»، ارکستر سمفونیک تهران و بردیا کیارس

تالار وحدت، ساعت ۲۱: رسیتال پیانو رافائل میناسکانیان

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «سون یا هفت»

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «دگر دیس» / گروه «تندر»

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «بمرانی» / گروه «شهریار مسرور»

دوشنبه ۲۶ بهمن

برج میلاد، ساعت ۲۱: گروه «کمانه» موسیقی فادو از کشور پرتغال

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: دوئت زهی پانیذ فریوسفی و ستاره بهشتی

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «گردون» با هنرمندی آزاد میرزا پور و شربل روحانا / گروه «دیوانا» از راجستان

تالار وحدت، ساعت ۲۱: اردشیر کامکار و بهداد بابایی / همایون سخی و سیار هاشمی از افغانستان

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ : احسان خواجه امیری

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «عاشیقلارمیشو» آذربایجان به سرپرستی احد ملکی

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «ساحل مکران» از بلوچستان

سه شنبه ۲۷ بهمن

برج میلاد، ساعت ۲۱: شهرداد روحانی

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: کوارتت زهی لایپزیگ، موسیقی کلاسیک، از کشور آلمان

تالار وحدت، ساعت ۲۱: ششانگ سوپرامنیم از کشور هندوستان / گروه «بدخشان» از کشور تاجیکستان

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ : سیروان خسروی

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «گیل و آمارد» به سرپرستی ناصر وحدتی

چهارشنبه ۲۸ بهمن

برج میلاد، ساعت ۲۱ : گروه «کامکارها» با اجرای شادیانه ها

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵ : موسیقی جَز کشور ایتالیا، انزو فاوانا

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵ : بلکه سیسکو از کشور مالی / گروه کوبه ای تهران

تالار وحدت، ساعت ۲۱: موسیقی فلامنکو کشور اسپانیا، آنتونیو ری

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ : محسن یگانه

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «مازرون» از مازندران

پنجشنبه ۲۹ بهمن

برج میلاد، ساعت ۱۸:۱۵ : قوالی فیض علی فیض از کشور پاکستان

برج میلاد، ساعت ۲۱ : ژیوان گاسپاریان و سهراب پورناظری

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵ : گروه کُر ارکستر سمفونیک تهران به رهبری رازمیک اوحانیان

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵ : ارکستر موسیقی ملی به رهبر فرهاد فخرالدینی

تالار وحدت، ساعت ۲۱: موسیقی جَز کشور فرانسه، آلدورومانو

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ : مازیار فلاحی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۲۱: گروه «رستاک»

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «آوای موج» از بوشهر

جمعه ۳۰ بهمن

برج میلاد، ساعت ۲۱ : گروه «چارتار»

تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵ : پراگرسیواسترینگز، بارتولومی بیتمن از کشور اتریش

تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: اکبر خمیسو خان از کشور پاکستان / اردوان کامکار

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ : بابک جهانبخش

فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «راهو» از لرستان

براساس برنامه ارائه شده کنسرت های رامین بهنا در بخش راک و تلفیقی، گروه «دالغا» به سرپرستی چنگیز مهدی پور و گروه «آوای سرنا» از لرستان که در برنامه قبلی منتشر شده بود در جدول جدید گنجانده نشده اند.

گروه های «اَوان»، «تندر» و «دگردیس» در بخش راک و تلفیقی، کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری مهمان امیل تاباکوف، دوئت زهی ستاره بهشتی و پانیذ فریوسفی، کوارتت زهی لایپزیک کشور آلمان، کنسرت همایون سخی و سیار هاشمی از کشور افغانستان، کنسرت گروه «رستاک» برنامه های جدیدی هستند که در تقویم جدید برنامه های سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر گنجانده شده اند.