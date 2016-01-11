به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده تقویم کامل برنامه های سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر به شرح زیر اعلام شده است.
چهارشنبه ۲۱ بهمن:
تالار وحدت، ساعت ۱۶: گروه «بهار» به سرپرستی هنگامه اخوان (ویژه بانوان)
تالار وحدت، ساعت ۱۹: گروه موسیقی ملی ایران به سرپرستی نجمه تجدد (ویژه بانوان)
تالار وحدت، ساعت ۲۱: ارکستر سموفنیک تهران به رهبری ارکستر علی رهبری
پنجشنبه ۲۲ بهمن:
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: رسیتال ویولن دالیبور کاروای از اسلواکی
تالار وحدت، ساعت ۱۶: گروه «مهر نوا» به سرپرستی نازلی بخشایش و حضور پری زنگنه (ویژه بانوان)
تالار وحدت، ساعت ۱۹: آرزو علیوا از کشور آذربایجان (ویژه بانوان)
تالار وحدت، ساعت ۲۱: ارکستر کودک و نوجوان پارس به سرپرستی ناصر نظر
جمعه ۲۳ بهمن:
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: تریو «شهرزاد» ماسیس ماراکلیان و تینا جامه گرمی
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «خورشید» با حضور مجید درخشانی، مظفر شفیعی، اشکان کمانگری و امید مطهری
تالار وحدت، ساعت ۲۱: گروه «وزیری» به سرپرستی کیوان ساکت و خوانندگی سالار عقیلی
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «اَوان» / گروه «دال»
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «داماهی» / گروه «کامنت»
شنبه ۲۴ بهمن
برج میلاد، ساعت ۲۱: گروه «پالت»
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: گروه نوازی کمانچه به سرپرستی نوید دهقان
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: ارکستر موسیقی ملی به رهبری مهمان لوریس چکناوریان
تالار وحدت، ساعت ۲۱: ارکستر سمفونیک تهران به رهبری امیل ناباکوف
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵: محمد علیزاده
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «بابک صفر نژاد» / گروه «آرین کشیشی»
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «ماکان اشگواری» / گروه «کامنت»
یکشنبه ۲۵ بهمن
برج میلاد، ساعت ۲۱: گروه «شجاعت حسین خان» از کشور هندوستان
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: ارکستر فیلارمونیک کردستان
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: مسعود شَعاری کریستف رضاعی با کنسرت «سیر»، ارکستر سمفونیک تهران و بردیا کیارس
تالار وحدت، ساعت ۲۱: رسیتال پیانو رافائل میناسکانیان
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «سون یا هفت»
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «دگر دیس» / گروه «تندر»
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «بمرانی» / گروه «شهریار مسرور»
دوشنبه ۲۶ بهمن
برج میلاد، ساعت ۲۱: گروه «کمانه» موسیقی فادو از کشور پرتغال
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: دوئت زهی پانیذ فریوسفی و ستاره بهشتی
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «گردون» با هنرمندی آزاد میرزا پور و شربل روحانا / گروه «دیوانا» از راجستان
تالار وحدت، ساعت ۲۱: اردشیر کامکار و بهداد بابایی / همایون سخی و سیار هاشمی از افغانستان
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ : احسان خواجه امیری
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «عاشیقلارمیشو» آذربایجان به سرپرستی احد ملکی
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۲۱: گروه «ساحل مکران» از بلوچستان
سه شنبه ۲۷ بهمن
برج میلاد، ساعت ۲۱: شهرداد روحانی
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵: کوارتت زهی لایپزیگ، موسیقی کلاسیک، از کشور آلمان
تالار وحدت، ساعت ۲۱: ششانگ سوپرامنیم از کشور هندوستان / گروه «بدخشان» از کشور تاجیکستان
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ : سیروان خسروی
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «گیل و آمارد» به سرپرستی ناصر وحدتی
چهارشنبه ۲۸ بهمن
برج میلاد، ساعت ۲۱ : گروه «کامکارها» با اجرای شادیانه ها
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵ : موسیقی جَز کشور ایتالیا، انزو فاوانا
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵ : بلکه سیسکو از کشور مالی / گروه کوبه ای تهران
تالار وحدت، ساعت ۲۱: موسیقی فلامنکو کشور اسپانیا، آنتونیو ری
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ : محسن یگانه
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «مازرون» از مازندران
پنجشنبه ۲۹ بهمن
برج میلاد، ساعت ۱۸:۱۵ : قوالی فیض علی فیض از کشور پاکستان
برج میلاد، ساعت ۲۱ : ژیوان گاسپاریان و سهراب پورناظری
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵ : گروه کُر ارکستر سمفونیک تهران به رهبری رازمیک اوحانیان
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵ : ارکستر موسیقی ملی به رهبر فرهاد فخرالدینی
تالار وحدت، ساعت ۲۱: موسیقی جَز کشور فرانسه، آلدورومانو
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ : مازیار فلاحی
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۲۱: گروه «رستاک»
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «آوای موج» از بوشهر
جمعه ۳۰ بهمن
برج میلاد، ساعت ۲۱ : گروه «چارتار»
تالار رودکی، ساعت ۱۸:۱۵ : پراگرسیواسترینگز، بارتولومی بیتمن از کشور اتریش
تالار وحدت، ساعت ۱۸:۱۵: اکبر خمیسو خان از کشور پاکستان / اردوان کامکار
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت ۱۸:۱۵ : بابک جهانبخش
فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۸:۱۵: گروه «راهو» از لرستان
براساس برنامه ارائه شده کنسرت های رامین بهنا در بخش راک و تلفیقی، گروه «دالغا» به سرپرستی چنگیز مهدی پور و گروه «آوای سرنا» از لرستان که در برنامه قبلی منتشر شده بود در جدول جدید گنجانده نشده اند.
گروه های «اَوان»، «تندر» و «دگردیس» در بخش راک و تلفیقی، کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری مهمان امیل تاباکوف، دوئت زهی ستاره بهشتی و پانیذ فریوسفی، کوارتت زهی لایپزیک کشور آلمان، کنسرت همایون سخی و سیار هاشمی از کشور افغانستان، کنسرت گروه «رستاک» برنامه های جدیدی هستند که در تقویم جدید برنامه های سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر گنجانده شده اند.
