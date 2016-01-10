کلینتون بار دیگر از به کار گیری رایانامه شخصی دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: هیچ اطلاعات طبقه بندی شده دولتی از طریق رایانامه شخصی اش دریافت نکرده است.

وی با اشاره به اتهامات وارد شده از سوی جمهوری خواهان تاکید کرد: اطلاعات دریافت شده از طریق رایانامه شخصی ام به هیچ وجه در بین اطلاعات طبقه شده محرمانه دولتی جای نداشته است.

پیشتر مخالفان دولت در کنگره هیلاری کلینتون را به استفاده شخصی از رایانامه اش در دریافت اطلاعات وزارت خارجه متهم کرده بودند. به گفته آنها کلینتون در زمان پست وزارت خارجه بدون در نظر گرفتن مسائل ایمنی از رایانامه شخصی اش استفاده می کرده است.

کلینتون که بارها این اتهامات را رد کرده است در برنامه شبکه تلویزیونی سی بی اس حاضر شد و گفت اطلاعات کسب شده توسط رایانامه شخصی اش از نظر طبقه بندی دولتی محرمانه محسوب نمی شدند. به گفته وی ارسال این اطلاعات از هر رایانامه دیگری نیز مجاز بود.

کارشناسان سیاسی اعتقاد دارند حزب جمهوی خواه با مطرح کردن این موضوع در رسانه های آمریکا درصدد کاهش محبوبیت کلینتون در بین رای دهندگان است.

پلیس آمریکا تحقیقاتی را در زمینه اطلاعات رد و بدل شده توسط رایانامه شخصی کلینتون آغاز کرده که تا کنون نتیجه آن اعلام نشده است.