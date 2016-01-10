به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه یکشنبه در جلسه واگذاری پروژه های نیمه تمام لرستان به بخش خصوصی با تاکید بر لزوم واگذاری پروژه های راکد این استان به بخش خصوصی اظهار داشت: در این راستا با توجه به تهیه لیست تعداد پروژه های نیمه تمام لرستان مدیران دستگاههای اجرایی استان گزارش تصمیم به واگذاری آنها را تهیه کنند.

وی با تاکید بر لزوم پیگیری مدیران دستگاههای اجرایی لرستان برای پیدا کردن متقاضیان و بخش خصوصی برای پروژه های نیمه تمام استان عنوان کرد: در این راستا مدیران باید نسبت به تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در تکمیل پروژه های نیمه تمام استان اقدام کنند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مدیران دستگاههای اجرایی استان نباید در مقابل واگذاری پروژه های نیمه تمام لرستان به بخش خصوصی مقاومت کنند گفت: همچنین باید با سعی و تلاش مدیران از مقاومت زیرمجموعه و بدنه دستگاههای اجرایی استان در رابطه با واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی جلوگیری به عمل آید.

بازوند با بیان اینکه واگذاری پروژه های نیمه تمام لرستان به بخش خصوصی یک قانون بوده و باید زمینه اجرایی کردن آن از سوی مدیران فراهم شود گفت: در این راستا جلسه ای طی روز شنبه هفته آینده برای بررسی پروژه های پیشنهادی واگذاری به بخش خصوصی برگزار و پیگیری لازم برای برگزاری مزایده واگذاری آنها صورت گیرد.

وی بیان داشت: در استان لرستان هزار و ۸۳۲ پروژه نیمه تمام وجود دارد که تا کنون برای اجرای آنها بیش از سه هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.