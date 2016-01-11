افرادبی بصیرت جاده صاف کن دشمن هستند/ولایت فقیه محور اقتدار جامعه

آیت‌الله سید محمدشاهچراغی در گفتگو با خبرنگار مهر انتخابات را نعمت بزرگی برای کشور دانست و گفت: انتخابات در ایران بسیار مطمئن و همواره سالم برگزار شده است.

وی با یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، از مجریان و ناظران انتخابات خواست تا بحث حق‌الناس بودن آراء مردم را مدنظر قرار دهند و افزود: بهترین و سالم‌ترین انتخابات در جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.

برگزاری انتخابات سالم با محوریت مردم افتخاری برای نظام

امام جمعه شهر سمنان برگزاری انتخابات سالم با محوریت مردم را افتخاری بزرگ برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: برگزاری انتخابات با حضور سلایق مختلف باید باعث ایجاد شور و انسجام بیشتر مردم و بالا رفتن میزان رای شود.

آیت الله شاهچراغی با تاکید بر اینکه مسئولان نظام باید قدر مردم بصیر و ولایتمدار کشور را بدانند و افزود: این مردم همواره پشتیبان نظام بوده اند.

وی تصریح کرد: روز هفتم اسفندماه سال جاری نیز به عنوان یک روز حماسی و ملی در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد.

سخنان رهبری فصل الخطاب مردم و مسئولان باشد

نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه طی هفته گذشته افزود: سخنان معظم له باید فصل الخطاب مردم و مسئولان باشد.

آیت الله شاهچراغی به فضاسازی دشمنان در آستانه برگزاری انتخابات اشاره داشت و تصریح کرد: دشمن می خواهد کشور را دچار التهاب سیاسی و اقتصادی کند و باید ملت در مقابل این ترفند و دسیسه دشمنان در آستانه برگزاری انتخابات هوشیار و بیدار باشد.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین موضوعاتی که رهبر فرزانه انقلاب بر آن تأکید داشتند بحث حق‌الناس در انتخابات بوده که در این راستا معظم له فرمودند باید از آراء صندوق‌های اخذ رأی مراقبت شود که این موضوع نمونه بارز از حق‌الناس است.

راه‌های نفوذ دشمنان شناسایی و جلوی آن سد شود

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان همچنین با برشمردن مصادیق کاندیدای اصلح از مردم نیز خواست تا در انتخاب کاندیدا دقت کنند و اگر آن فرد صلاحیت داشت به او رأی دهند و تاکید کرد: این نیز از نمونه‌های دیگر حق‌الناس در انتخابات است.

آیت الله شاهچراغی افزود: مردم باید در انتخاب افراد صالح که از سوی گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی معرفی می‌شوند نیز دقت کنند که منشأ و معرفی این افراد از کجا است.

وی اظهار داشت: یکی از نکات دیگر و پراهمیتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند موضوع نفوذ دشمنان در آستانه انتخابات است که باید راه‌های نفوذ را بشناسیم و جلوی آن را سد کنیم.

قانون ملاک عمل شورای نگهبان در بحث تأیید صلاحیت‌ها

امام‌جمعه مرکز استان سمنان جایگاه هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات را مهم برشمرد و افزود: شورای نگهبان به خط و گروه افراد توجه نکرده و فقط قانون را لحاظ و مقررات را اجرا کند.

آیت الله شاهچراغی اضافه کرد: شورای نگهبان با نظارت‌های متعدد در انتخابات از خود عملکردی درخشان و مثبت بر جای گذاشت و این شورا نیز فقط به قانون توجه دارد و به هیچ‌چیز جزء اجرای قانون در بحث تأیید صلاحیت‌ها فکر نخواهد کرد.

وی با اشاره به حضور خوب و ممتاز مردم استان سمنان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی اظهار داشت: مشارکت آحاد مردم استان در انتخابات مثال‌زدنی است که ‌بار دیگر در هفتم اسفند ماه تکرار خواهد شد.

نماز جمعه وحدت آفرین است

امام‌جمعه مرکز استان سمنان با اشاره به بخشی دیگر از سخنان رهبر فرزانه انقلاب در اهمیت برگزاری نماز جمعه افزود: این آئین عبادی سیاسی به عنوان قرارگاه دینی، اعتقادی و عقیدتی نظام بایدتقویت شود.

آیت الله شاهچراغی با بیان اینکه امروز در حال جنگ معنوی، جنگ سیاسی و اعتقادی و ایمانی هستیم، گفت: نماز جمعه قرارگاه هدایت، بصیرت و تقوا است و باید پرشور باشد.

وی در خاتمه، نماز جمعه را وحدت آفرین دانست و تصریح کرد: نماز جمعه یکی از مصادیق مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.