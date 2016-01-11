به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عصفوری شامگاه یکشنبه در مجمع انتخابات دوچرخه سواری در جمع خبرنگاران از پیگیری برای تشکیل تیم دوچرخه سواری استان زنجان برای حضور در لیگ برتر خبر داد و افزود: این طرح زمان‌بر است، ولی به مرور عملیاتی می‌شود.

وی از راه اندازی دوره مربی گری رشته دوچرخه سواری در دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجان خبر داد و اظهار کرد: اولین دوره کاردانی مربی گری کشوری دوچرخه سواری در استان زنجان راه اندازی می شود.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان زنجان به برگزاری دوره ارتقای داوری و مربی گری در شهر زنجان اشاره کرد و گفت: به دلیل مشکلات ناشی زمان برگزاری این دوره به ابتدای سال ۹۵ موکول شده ولی هیئت دوچرخه سواری شهرستان خدابنده دوره مربیگری را با موفقیت برگزار کرده است.

وی به بحث در آمد زایی در هیئت دوچرخه سواری استان زنجان اشاره کرد و یاد آور شد: احداث پیست دوچرخه سواری یکی از راه‌های کمک به درآمدزایی هیئت است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده سالن ورزشی بعثت به عنوان یکی از سالن‌های بزرگ شهر زنجان با کمک نهادها تجهیز و در اختیار هیئت قرار می گیرد تا درآمد زایی کند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان زنجان به پیست سرپوشیده دوچرخه سواری استان نیز اشاره کرد و گفت: در سفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به استان ۱۰ میلیارد تومان به احداث این طرح اختصاص یافت که سال ۹۶ به بهره برداری می رسد.

عصفوری به استعداد یابی در رشته دوچرخه سواری اشاره کرد و افزود: این طرح در شهرستان‌های ابهر، خدابنده و ایجرود اجرا شده و در شهرستان خرمدره همانند سایر شهرستان ها با همکاری آموزش و پرورش اجرا می‌شود.

وی در خاتمه به موفقیت‌های کسب شده بانوان در رشته دوچرخه سواری در استان زنجان اشاره داشت و یاد آور شد: شهرداری در این زمینه همکاری خوبی دارد.