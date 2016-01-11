هزینه ساخت هر تخت بیمارستانی ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا نوروزی در آستانه برگزاری اولین نمایشگاه بیمارستان سازی در کشور، گفت: در برگزاری نمایشگاه ها، اگر ایده های جدید به منظور تسهیل و ترغیب در سرمایه گذاری پیشنهاد گردد، می تواند نقش موثری در مشارکت بخش خصوصی در بیمارستان سازی داشته باشد.

وی همچنین تاکید کرد: لازم است این قبیل نمایشگاه ها با همکاری صاحبان حرف مانند کسانی که در اداره و مدیریت بیمارستان ها دخیل هستند، برگزار شود.

نوروزی با بیان اینکه رغبت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت با توجه به اینکه در حال حاضر هزینه های درمان در کشور بالاست، وجود ندارد، گفت: درآمدهای حاصل از این دست، پوشش کامل برای تامین هزینه ها به علاوه سود سرمایه و استهلاک را تامین نمی کند.

مشاور وزیر بهداشت ادامه داد: بیمارستان سازی در کشور هزینه های بسیاری داشته و تخمین ها نشان می دهد که برای هر تخت بیمارستانی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان و در بعضی شهرهای بزرگ چون هزینه زمین بالاست، تا یک میلیارد تومان هزینه دارد. یعنی برای ساخت یک بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی می بایست ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شود.

وی تاکید کرد: این نوع سرمایه گذاری باید به گونه ای باشد که علاوه بر هزینه های ساخت و نگهداری، سود سرمایه بتواند برگشت کند.

نوروزی با بیان اینکه بیمارستان سازی در بخش خصوصی توسط تعدادی پزشک انجام می شود، گفت: این نوع سرمایه گذاری با مخاطرات بیشتری همراه است. لذا، به نظر می رسد که گروه های بزرگ سرمایه گذاری می بایست در قالب تاسیس بیمارستان های زنجیره ای اقدام نمایند.

وی افزود: در روش ساخت بیمارستان های زنجیره ای، هزینه های احداث، نگهداری و خرید تجهیزات بیمارستانی، کاهش می یابد.

نوروزی همچنین بر تاسیس بیمارستان های تک تخصصی و فوق تخصصی به منظور کاهش هزینه های ساخت بیمارستان تاکید کرد و گفت: بیمارستان هایی که به این شکل اداره می شوند، اغلب چابک تر بوده و کم هزینه تر هستند.

نخستین نمایشگاه بین‌المللی بیمارستان‌سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی، با هدف معرفی ظرفیت‌های بالقوه و بافعل کشور در این زمینه و شناسایی مشکلات و موانع و بسترهای سرمایه‌گذاری ۲ تا ۵ بهمن‌ ۹۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.